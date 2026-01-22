健康校园挑战赛上届港区冠军以奖金推动运动风气 校长：助学生从小建立好习惯

为推动健康校园风气，有机构举行健康校园计划挑战赛，上届赛事的香港区小学组冠军得主浸信会沙田围吕明才小学，在获奖后以奖金进一步推动校内的健康教育及运动风气。该校校长尹绍光表示，健康是学生的无价之宝，需要助他们从小开始建立良好习惯。

期望将健康理念扩展至社区

浸信会沙田围吕明才小学推行每日「形体操」及超过60种健康活动，培养学生身心发展。受访者提供

2022年至2025年间，逾7成天主教慈幼会伍少梅中学的学生参与社区服务，累计服务时数超过4000小时。受访者提供

浸信会沙田围吕明才小学参与「AIA健康校园挑战赛2024/25」，并夺得香港区小学组冠军，校方在获奖后以奖金继续推动校内的健康教育及运动风气，以及提升校园设施。校长尹绍光表示，健康是学生的无价之宝，需要助他们从小开始建立良好习惯。他亦期望未来可将健康理念扩展至社区，与教育界及健康机构携手合作，倍大力量。

至于上届夺得该挑战赛香港区中学组冠军的天主教慈幼会伍少梅中学，透过体验健康活动及学生自主设计计划，如「长者数位共融」和「情绪艺术疗愈」等，将知识及技能回馈社区。由2022年至2025年间，该校逾7成学生参与社区服务，累计服务时数超过4000小时。校长李建文表示，获奖是对教师团队的肯定，学生的正面反馈亦是推动学校持续前进的强心针。

主办机构表示，本年度的健康校园计划挑战赛香港区赛事现正接受报名，并于本月举行简介会，讲解参赛要求及评审准则。

