Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

健康校园挑战赛上届港区冠军以奖金推动运动风气 校长：助学生从小建立好习惯

教育新闻
更新时间：00:01 2026-01-22 HKT
发布时间：00:01 2026-01-22 HKT

为推动健康校园风气，有机构举行健康校园计划挑战赛，上届赛事的香港区小学组冠军得主浸信会沙田围吕明才小学，在获奖后以奖金进一步推动校内的健康教育及运动风气。该校校长尹绍光表示，健康是学生的无价之宝，需要助他们从小开始建立良好习惯。

期望将健康理念扩展至社区

浸信会沙田围吕明才小学推行每日「形体操」及超过60种健康活动，培养学生身心发展。受访者提供
浸信会沙田围吕明才小学推行每日「形体操」及超过60种健康活动，培养学生身心发展。受访者提供
2022年至2025年间，逾7成天主教慈幼会伍少梅中学的学生参与社区服务，累计服务时数超过4000小时。受访者提供
2022年至2025年间，逾7成天主教慈幼会伍少梅中学的学生参与社区服务，累计服务时数超过4000小时。受访者提供

浸信会沙田围吕明才小学参与「AIA健康校园挑战赛2024/25」，并夺得香港区小学组冠军，校方在获奖后以奖金继续推动校内的健康教育及运动风气，以及提升校园设施。校长尹绍光表示，健康是学生的无价之宝，需要助他们从小开始建立良好习惯。他亦期望未来可将健康理念扩展至社区，与教育界及健康机构携手合作，倍大力量。

至于上届夺得该挑战赛香港区中学组冠军的天主教慈幼会伍少梅中学，透过体验健康活动及学生自主设计计划，如「长者数位共融」和「情绪艺术疗愈」等，将知识及技能回馈社区。由2022年至2025年间，该校逾7成学生参与社区服务，累计服务时数超过4000小时。校长李建文表示，获奖是对教师团队的肯定，学生的正面反馈亦是推动学校持续前进的强心针。

主办机构表示，本年度的健康校园计划挑战赛香港区赛事现正接受报名，并于本月举行简介会，讲解参赛要求及评审准则。

本报记者

延伸阅读：

渣打马拉松2026｜多间大学师生参与 都大首设健跑队

港大医学院全港首办「Go WHO」宣讲会 学者：冀鼓励更多人投身公共衞生事业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
3小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
2小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
6小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
10小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
1小时前
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56外卖包餐汤+饮品 打工仔：港岛区数一数二
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二
饮食
9小时前
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
影视圈
6小时前
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
影视圈
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT