Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾100支队伍参与「童」声讲环保广播比赛 传递节能减碳希望

教育新闻
更新时间：00:05 2026-01-22 HKT
发布时间：00:05 2026-01-22 HKT

有电力公司最近举办「童」声讲环保广播比赛，吸引来自47间小学、超过100支队伍报名参加，参赛学生围绕「气候变化」、「低碳生活」及「可再生能源」三大环保议题，创作具有教育意义的广播作品，传递环保理念。

得奖学生灵感来自香港「蓝眼泪」现象

「童」声讲环保广播比赛颁奖礼于日前举行。受访者提供
「童」声讲环保广播比赛颁奖礼于日前举行。受访者提供

「童」声讲环保广播比赛由中华电力有限公司联同其他机构合办，并于1月20日举行颁奖典礼。比赛以三大环保议题作为参赛组别，最后由仁济医院罗陈楚思小学及圣公会奉基千禧小学的学生夺得组别冠军。其中，由3名仁济医院罗陈楚思小学四年级学生制作的《微藻的绿色奇迹》，不仅在「可再生能源」组别胜出，更获得「最具创意大奖」及「最佳主持人大奖」。

有份构思及制作得奖作品的仁济医院罗陈楚思小学小四学生杨浩声表示，团队因对香港「蓝眼泪」现象感到好奇，而开始研究微藻，发现其具减碳、可转化为生物燃料等多种特性，「这次学习让我们明白，每一个生活选择都会对地球产生影响。」

中电企业发展总裁庄伟茵在颁奖典礼上表示，气候变化是全球面临的最大挑战之一，期望通过是次比赛，培养小学生成为气候大使，用创意及声音宣扬节能减碳，传递对未来的希望。

本报记者

延伸阅读：

青年会小学活用AI平台提升英语 校长：让学生突破时地限制学习

数字教育 │ 蔡若莲：逾9成教师有信心使用电子工具

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
3小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
2小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
6小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
10小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
1小时前
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56外卖包餐汤+饮品 打工仔：港岛区数一数二
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二
饮食
9小时前
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
影视圈
6小时前
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
影视圈
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT