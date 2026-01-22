逾100支队伍参与「童」声讲环保广播比赛 传递节能减碳希望

有电力公司最近举办「童」声讲环保广播比赛，吸引来自47间小学、超过100支队伍报名参加，参赛学生围绕「气候变化」、「低碳生活」及「可再生能源」三大环保议题，创作具有教育意义的广播作品，传递环保理念。

得奖学生灵感来自香港「蓝眼泪」现象

「童」声讲环保广播比赛颁奖礼于日前举行。受访者提供

「童」声讲环保广播比赛由中华电力有限公司联同其他机构合办，并于1月20日举行颁奖典礼。比赛以三大环保议题作为参赛组别，最后由仁济医院罗陈楚思小学及圣公会奉基千禧小学的学生夺得组别冠军。其中，由3名仁济医院罗陈楚思小学四年级学生制作的《微藻的绿色奇迹》，不仅在「可再生能源」组别胜出，更获得「最具创意大奖」及「最佳主持人大奖」。

有份构思及制作得奖作品的仁济医院罗陈楚思小学小四学生杨浩声表示，团队因对香港「蓝眼泪」现象感到好奇，而开始研究微藻，发现其具减碳、可转化为生物燃料等多种特性，「这次学习让我们明白，每一个生活选择都会对地球产生影响。」

中电企业发展总裁庄伟茵在颁奖典礼上表示，气候变化是全球面临的最大挑战之一，期望通过是次比赛，培养小学生成为气候大使，用创意及声音宣扬节能减碳，传递对未来的希望。

本报记者

