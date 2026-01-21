THE世界大学学科排名2026 港大9学科列全港第一

《泰晤士高等教育》（THE）于今日（21日）香港时间早上8时公布2026年世界大学学科排名，在11个学科中，香港大学有9个学科排名全港第一。港大表示，大学在多个学术领域均获优秀成绩，进一步确立其全球及本地顶尖院校的地位。另外，香港科技大学、香港理工大学各有一个学科位列全港第一。

港大工程学升至全港第一

港大表示，在11个学科中，大学有9个学科位列香港第一。除了去年已排行全港第一的教育学、医学与健康、法学、社会科学、理学、生命科学、人文艺术学科及心理学之外，今年工程学亦上升至本港第一。其中，教育学继续成为港大最高排名学科，位列全球第七位和全港之首。

对于最新排名，港大回应指，大学在排名的优秀表现，体现师生对学术卓越的坚定追求；透过前沿研究、教学创新及推动社会发展的承担，持续提升港大在全球高等教育领域的领导地位。

科大计算机科学连续10年稳居本港首位

至于另外两个学科，则由科大的计算机科学、理大的商业与经济学分别位列全港第一。

科大表示，计算机科学已连续10年位居全港之首。该学科涵盖人工智能与机器学习、软件工程与开发、网络安全与计算机网络等前沿方向，其持续领先的排名充分反映科大在相关领域从科研、教学到创新应用的综合实力与深厚积累。此外，科大商业与经济学跻身全球前三十，工程学亦稳居全球五十强，持续彰显科大在关键领域的全球领先地位。

理大商业与经济学位列本港第一

理大则指，大学多个学科于本地排名表现优异。其中，理大商业与经济学排行全球第25位、全港第一；社会科学并列全港第二；工学、艺术与人文学及医学与健康分别位列全港第三；计算机科学及理学亦跻身全球百强。校方形容是次排名「再创佳绩」，反映理大在不同学科的教研实力备受国际认可。

城大商业与经济学首跻全港三甲

其他院校亦表现出色。香港城市大学表示，有7个学科表现卓越，跻身全球百强，包括商业与经济学、计算机科学、工学、法学、生命科学、理学，以及社会科学。

本地排名方面，城大法学及生命科学分别续列全港第二及第三，商业与经济学则首次跻身全港第三。

岭大首次跻身排名 浸大6科齐升

岭南大学表示，大学首次跻身是次排名，多个学科同时上榜，涵盖艺术与人文、商业与经济学、心理学及社会科学等范畴，反映岭大在不同学术领域的研究及教学成果备受国际肯定。其中，心理学学科的表现突出，于8间资助大学中名列前茅，显示相关学术团队在研究质素及学术影响力方面的卓越成就。

香港浸会大学则指，浸大于是次排名有平稳进步的表现，8个获排名的学科范畴中，共有6个排名有所上升，其余两个维持去年排名。浸大位列全球首200名的学科范畴，则由去年3个显著增加至6个。

