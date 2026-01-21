青年会小学活用AI平台提升英语 校长：让学生突破时地限制学习

教育局近日发布电子学习配套计划的第二批、共6个项目成果，包括「元宇宙英语学习世界」会话机械人和虚拟世界学英语平台（My AI Buddy），供学校订阅。位于天水围的中华基督教青年会小学自本学年起，让高小学生使用「My AI Buddy」项目，期望协助他们提升英语水平。该校校长马咏儿接受《星岛》访问时形容，学生利用平台与AI对话及学习英语，可突破时间和地域限制，亦是「具安全感的环境」。

游戏化设计 加强学习动机

学生上课时能藉平台上的「猜猜画画」等游戏学习英语。欧文瀚摄

「My AI Buddy」项目设有英语网上会话课程「My AI Buddy」及英语会话游戏应用程式「MetaLingua」，利用生成式人工智能（GenAI）聊天机器人技术，协助学生多用英语沟通，并通过使用AI言语评估工具，检查学生的英语说话表现，例如流利度、发音、词汇、语法及语调，即时提供反馈。中华基督教青年会小学校长马咏儿向本报表示，学生使用平台可突破时间和地域限制，「在自己感到舒服的时间及空间与AI对话，建立用英文与人沟通的自信心。」

使用「My AI Buddy」时，学生可独自学习或与多人互动和交流，马咏儿形容，学生与AI对话时，「学生可以选择慢慢或马上回复，在具安全感的环境使用英文。」她亦指，平台的评分机制可对照托福国际考试 TOEFL Junior的标准，学生可即时看到自己的表现所属的水平，有如玩电子游戏，认为有助提升他们的学习兴趣。

该校英语科主任黎颖虹表示，在使用「My AI Buddy」约一个学期后，不少学生都因为希望完成平台内的特定项目，而主动向老师提问如何改善表现，形容「游戏化的设计」加强了学生的学习动机。她又指，学生较以往更愿意在校内使用英语对话，后台数据也反映他们在家中会继续使用平台。

学生：英文水平有进步

不过，黎颖虹认为，AI较聚焦改善学生的英语文法准确度和流畅度等，未能教授真人沟通所涉及的情感和说话技巧等，故校方会「双管齐下」，协助学生加强现实上的互动。

该校小六学生江芷萱及苏柏恒均有使用平台，他们表示，自己在英语阅读、说话能力等方面较弱，在每日使用平台半至一小时后，自己的英文水平有进步。江芷萱坦言，以往上英文堂曾害怕读错字而被同学取笑，现在更敢于在堂上回答问题。苏柏恒称，现在偶然能于测考中考获高分，并期望日后可参加英文朗诵比赛。

记者 欧文瀚

延伸阅读：

电子学习配套计划第二批项目成果公布 供学校订阅 最早2月起使用

教局力推数字教育办培训课程及活动