中大研究项目获国家教育部科学研究优秀成果奖自然科学奖

香港中文大学公布，中大医学院外科学系教授王昭春领导的研究团队，凭借「肝细胞癌基因组特征、作用机制及治疗研究」，获得2025年度国家教育部科学研究优秀成果奖（自然科学和工程技术）自然科学奖二等奖。王昭春表示，团队期望通过推动相关临床试验，以期造福患者。

该研究针对高发病及高死亡率的肝细胞癌进行研究，历时12年，并取得多项突破性成果，包括首次深入分析中国人群肝细胞癌的空间与时间异质性，为预测复发风险模型提供理论基础；以及阐明了代谢相关脂肪肝性肝病（MASLD）相关肝癌的分子特征，提出针对性的联合免疫治疗方案等。

本报记者

延伸阅读：

中大团队揭示第一型肌肉强直症损害神经系统新机制

中大获研资局拨款1594万 推动再生医学和海洋研究