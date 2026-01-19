Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直资学校扩容 │ 教育局︰截至上周五获40校回复 正处理申请

教育新闻
更新时间：20:06 2026-01-19 HKT
发布时间：20:06 2026-01-19 HKT

《施政报告》提出以试点形式，容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，增加录取持学生签证的非本地学生，教育局于上月向全港直资学校发信，邀请直资学校申请于2026/27学年「直资扩容」。教育局今日回复《星岛》查询时表示，截至1月16日、即上周五，局方共收到超过40间直资学校的回复，形容反应积极，现正处理学校的申请，将适时公布审批结果。

教育局称反应积极  适时公布审批结果

现时直资中学及小学每班学生最多分别为41人及33人，教育局于去年12月的信件指出，直资学校可按现有的资源及校情，申请于2026/27学年上调班级数目及每班学生人数，透过学生自资入读模式，加大录取非本地学生，直资中学及小学每班最多可达45人及37人，就读非本地课程的非本地生占比可上调至最高49%。

教育局回复本报查询时表示，截至今年1月16日，局方共收到超过40间直资学校的回复，反应积极；局方正处理学校的申请，将适时公布审批结果。

