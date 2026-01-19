第四十一届星岛辩论 | 迦密柏雨主攻战场占优

正方迦密柏雨中学对反方明爱元朗陈震夏中学的赛事，辩题为「港府立法规管香港商用车辆司机退休年龄利大于弊」。正方指出，香港已进入老年化社会，根据立法会资料，70岁或以上的司机比例从2012年的3%上升至2022年的11%。目前法例规定70岁或以上的驾驶者续牌须每3年体检，但仍有年长司机因突发疾病造成意外，为保障道路安全，正方提议商用司机的退休年龄设为75岁。

正方认为此举可减低意外风险，直指生命安全应放在首位，交通意外不容忽视。正方表示，香港街道狭窄且复杂，对司机的判断力及身体机能要求高。根据美国眼科学会指出，75岁以上的长者在强光照射下恢复视力需至少20秒，这20秒足以引发危险意外。正方续指，立法能提供明确指标，随著人口老化，法定退休年龄能帮助司机提前规划退休，避免未来的劳动力缺口。

反方则认为年龄与驾驶能力并无直接关系。根据统计处数据，全港的士司机最多的群组为60至70岁以上，但发生交通意外最多的主要年龄组别为22至24岁，这显示驾驶安全与年龄无关。再者，一旦强制退休会加剧商用司机的劳动力缺口。2023年，特区政府已经指出小巴司机出现严重缺口，即使引入外劳也只能解决一半的问题，设立年龄限制只会令现状更加恶化。

评判指出，赛事的焦点在于安全风险和人手问题。正方在安全风险问题上占优，相比下，反方在讨论劳动缺口的问题上不够充分，也缺乏足够的数据支持其论点，例如反方提到老年人驾驶风险不高，但仅比较年青人和长者的数据，未能深入探讨。

去届总决赛「最佳辩论员」谭靖彤，其在本回合担当第二副辩，带领两位学弟学妹出赛。谭靖彤亦一如以往表现淡定，演说有条不紊，最终连夺「最佳辩论员」及「最佳交互答问辩论员」奖，该队并以压倒性票数晋级。

