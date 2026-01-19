中学教学语言下一周期安排 教育局：检讨政策 适时咨询业界

中学教学语言「微调」的第三周期将于2027/28学年结束，教育局早前委托香港大学进行有关中学教学语言的研究。对于下一周期的安排，教育局昨日回复《星岛》查询时表示，教育局会就政策进行检讨，适时与持份者分享有关的研究结果，并就2028/29至2033/34学年起的中学教学语言安排咨询业界。

港大受委托 将向教育局提交报告

微调中学教学语言安排由2010/11学年开始在初中阶段实施，在微调框架下，学校不再二分为「中文中学」和「英文中学」，而是按预设条件，包括学生能力、教师能力及校本支援，以6年一周期为规划，按校本情况订定教学语言安排。

目前微调安排处于第三周期，对于下一周期的中学教学语言安排，教育局回复本报查询时表示，局方委托港大于2022/23学年开始进行有关纵向研究，港大已完成3个学年的资料搜集，现正进行详细分析，其后会向教育局提交报告。

教育局指出，局方会就政策进行检讨，适时与持份者分享有关的研究结果，并就第四周期、即2028/29至2033/34学年起的安排咨询业界，务求优化政策，配合社会的发展和需要。

本报记者

延伸阅读：

教育局「点人头」 部分中学开班「有压力」

教育局邀请直资校申请「扩容」增收非本地生 中小学每班最多可达45及37人 有学校考虑申请