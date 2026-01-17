DSE 2026│考评局文凭试资讯日 约600人参与

为让考生及公众更深入了解中学文凭试（DSE），香港考试及评核局今日（17日）于红磡办事处及考试中心举办2026年文凭试资讯日，约有600名学生与家长报名参加。

今年增设英语口试录影体验

参加者参与英语口试录影体验。考评局提供

今年文凭试资讯日特设英语口试录影体验，以及监考员体验等互动游戏。不少参加者化身监考员，在模拟试场亲身了解文凭试的考试流程和主要考试规则。

活动并设有海外升学展览，邀请到多间海外教育机构或院校与领事馆代表，包括奥地利、法国、爱尔兰、加拿大及日本，设置展览摊位，为有意透过文凭试成绩报读海外课程的学生提供实用资讯，协助学生规划升学方向。

魏向东：日校考生成绩不受人数增加所影响

考评局秘书长魏向东主持文凭试资讯讲座。考评局提供

主持资讯讲座的考评局秘书长魏向东表示，文凭试采用水平参照成绩汇报制度，在评级时，考评局以日校考生的成绩数据为基础，来厘定第1至5**级的临界得分。他重申，日校考生的成绩不会因全体考生数目增加，影响他们所得的等级。

魏向东亦强调，文凭试资历广受认可，考生除了可在本地升学和就业，亦可以文凭试成绩报读世界各地的高等院校，做到「一试多用」。他指出，目前共有165间内地高等院校以文凭试成绩取录本港学生，以及有超过1100间非本地高等院校于考评局网站及/或院校官方网站，列出其对持文凭试资历考生的一般入学要求资讯。他又勉励应届考生，为即将举行的文凭试作充足准备，以最佳状态迎接考试。

