科大举行「叶杰全袁玉𡖖伉俪聚贤汇」命名典礼

教育新闻
更新时间：17:25 2026-01-16 HKT
发布时间：17:25 2026-01-16 HKT

香港科技大学今日（16日）公布，校方获香港通用制造厂创办人兼通用控股主席叶杰全捐赠，支持大学持续发展。为答谢叶杰全的捐助，科大将位于学术大楼地面层的「聚贤汇」命名为「叶杰全袁玉𡖖伉俪聚贤汇」，并于日前举行命名典礼。

科大校长叶玉如对叶杰全的支持表示感谢，「这笔捐款将支持科大在人工智能、生物科技、可持续发展等前沿领域的教研发展，并为筹建中的科大医学院注入动力，支持香港发展成为国际医学培训、研究和医疗创新枢纽，并巩固其作为创新科技中心的角色。」

本报记者

