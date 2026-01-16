教育及职业博览下周揭幕 逾860机构参展 仁大新设逆境及创伤心理学硕士课程

由香港贸易发展局主办的第35届「教育及职业博览」将于下周四揭幕，超过860间机构参展。其中，有份参展的香港树仁大学，于本学年新开设逆境及创伤心理学社会科学硕士课程，提供约50个学额，供学生学习逆境及创伤心理学的理论，以及实证为本的心理预防及管理方法。该课程总监袁颖忻向《星岛》表示，课程旨在培育具备逆境及创伤心理学知识的心理健康工作者，以回应社会对精神健康关注的需求。

回应社会对精神健康关注

袁颖忻指出，逆境及创伤可能会随时发生，而课程旨在培育具备逆境及创伤心理学知识的工作者，以回应社会在精神健康方面日益增加的需求。何君健摄

博览将会汇聚专上学院、升学中心及企业等，为学生及公众人士了解更多相关资讯。何君健摄

逆境及创伤心理学社会科学硕士课程总监、香港树仁大学辅导及心理学系副教授袁颖忻指出，香港是节奏急速的城市，市民每天都可能面对工作挑战、学业压力、社会环境变化等，加上几年前的疫情，逆境及创伤可能会随时发生，而课程旨在培育具备逆境及创伤心理学知识的工作者，以回应社会在精神健康方面日益增加的需求，提升心理健康方面的支援能力。

该课程的学额约为50个，结合理论、研究与实务范畴，协助学生将所学应用于相关专业领域。袁颖忻表示，首届学生有来自不同界别的人士，包括相关研究人员、社会工作者及心理学系的学生，当中约一成人为非本地生，来自内地及东南亚地区。仁大将于本月24日举办专题讲座，讲题为「培养心理韧性：促进情绪平衡的方法」，讲座后设有课程咨询环节。

教育及职业博览将于1月22日至25日在香港会议展览中心举行，今届博览汇聚来自23个国家及地区超过860间机构，涵盖政府决策部门、专上院校、升学中心及企业等，为公众提供多元化的升学与就业资讯，博览设有「职业」及「招聘广场」两大展区。

现场设「能力倾向测试攻略站」

廖浩玮表示，能力倾向测试攻略站涵盖语文、数学及逻辑题目，收集超过过1000条相关面试题目，让学生做好准备。何君健摄

另一参展机构、职业顾问公司「MT2.0 Consulting Limited」，将于展览期间提供职业咨询服务，并在现场设立「能力倾向测试攻略站」，指导面试技巧，协助求职者提升竞争力，迎接市场挑战。

MT2.0行政总裁廖浩玮向本报记者表示，「（能力倾向测试攻略站）包括了语文、数学或逻辑题目」，收集超过1000条相关面试题目，让学生做好准备，在面对公司或政府机构真实面试时更加得心应手。此外，他指该公司亦会为到场人士提供免费职涯规划。

另一方面，为配合2025年《施政报告》提出巩固香港作为教育枢纽及人才集聚中心的角色，今届博览亦举办多场相关的讲座和研讨会，以吸引邻近地区学生来港升学或就业，包括今年特设的「与巨人对话：掌握在港就业及升学机遇」专题研讨会，邀请J.P. Morgan和Lenovo等知名企业的代表分享，协助启发大学生及海外留学生在探索科技、金融、创业及深造的多元就业及发展机遇。

记者 佘丹薇

