岭大将颁授荣誉博士学位予6人 包括廖长江、甄子丹等
更新时间：18:24 2026-01-15 HKT
发布时间：18:24 2026-01-15 HKT
发布时间：18:24 2026-01-15 HKT
岭南大学今日（15日）公布，将颁授荣誉博士学位予6名杰出人士，分别为商人霍震寰、企业家李宁、香港赛马会主席廖长江、学术领袖汤涛、当代作家王安忆，以及国际功夫巨星甄子丹。
校方赞扬6人对社会福祉作出重大贡献
岭大赞扬6人在其专业领域的卓越成就，以及对社会福祉作出的重大贡献。校方表示，霍震寰、李宁将获颁授荣誉工商管理学博士学位，廖长江将获颁授荣誉法学博士学位，汤涛将获颁授荣誉理学博士学位，王安忆、甄子丹将获颁授荣誉人文学博士学位。
本报记者
延伸阅读：
THE世界大学影响力排名2025｜岭大「优质教育」分项位列全球第一
最Hit
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
2026-01-14 16:28 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
2026-01-14 19:00 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT