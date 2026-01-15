岭大将颁授荣誉博士学位予6人 包括廖长江、甄子丹等

岭南大学今日（15日）公布，将颁授荣誉博士学位予6名杰出人士，分别为商人霍震寰、企业家李宁、香港赛马会主席廖长江、学术领袖汤涛、当代作家王安忆，以及国际功夫巨星甄子丹。

校方赞扬6人对社会福祉作出重大贡献

岭大赞扬6人在其专业领域的卓越成就，以及对社会福祉作出的重大贡献。校方表示，霍震寰、李宁将获颁授荣誉工商管理学博士学位，廖长江将获颁授荣誉法学博士学位，汤涛将获颁授荣誉理学博士学位，王安忆、甄子丹将获颁授荣誉人文学博士学位。

本报记者

