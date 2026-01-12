郭嘉铨：因材施教 设计国安教育资源

教育局早前上载2024/25学年校外评核报告总结章节，提及两间特殊学校需加强落实国安教育。对于外界关注在特殊学校推行国安教育的必要性，警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨在记者会上回应指，「无论对象、市民是甚么背景，都应该一视同仁，给予机会让他们了解国家安全的概念」。他强调，国安教育应因材施教，针对小学、中学、大学及教师设计不同版本的教育资源。

难订KPI界定何谓「足够」

警务处葵青警区警民关系主任区智仁指出，截至2025年，警方已举行超过223场国安讲座，接触超过54000名师生。问及国安教育是否应设定关键绩效指标（KPI）、推广至何种程度可视为有成效，郭嘉铨认为，国安教育随着国际形势、国家发展而变化，总体国家安全观的重点领域会不断调整，因此国安教育应持续推行，难以制定KPI来界定何谓「足够」。他强调，各持份者应共同努力，协助年青人建立国民身份认同、民族自豪感及爱国情怀。

此外，教育局每年均要求全港中小学提交「维护国家安全及国安教育相关措施」的年度报告，当中提及部分官立中学为落实国安教育及确保校舍安全，已于全校各楼层安装闭路电视。郭嘉铨认为，每间学校的校情有异，因此学校应根据自身实际情况，判断需要采取哪些保安措施。

记者 钟绰盈

