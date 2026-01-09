科大「海上讲堂」300中小学生探索印度洋奥秘 学者：实践活动助激发兴趣 │ 专访

香港科技大学近日举办「海上讲堂」海洋科普教育系列活动，并邀请执行中国大洋93航次的「深海一号」科考队成员与参加者互动，探索印度洋海洋生物多样性的奥秘，吸引来自香港与青岛两地共300名中小学生参与。科大海洋科学系讲座教授钱培元接受《星岛》专访时表示，通过「海上讲堂」这类实践活动，有助激发学生的兴趣，引导他们主动探索有关海洋的知识，「这种生动直观的科普形式，比教科书更具吸引力。」

特邀「深海一号」科考队为学生解答疑问

科大联同南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）及自然资源部第一海洋研究所，于日前举办「海上讲堂」海洋科普教育系列活动二—「探索印度洋的奥秘」，活动吸引170名及130名分别来自香港及青岛的中小学生参与。大会更邀请正在执行中国大洋93航次的「深海一号」科考队成员与现场连线，实时互动并解答学生提问，协助学生建立对深海生态系统的科学认知。

钱培元：以学生为纽带 带动社会认识海洋

身兼南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）副主任的科大海洋科学系讲座教授钱培元向本报记者表示，推动海洋科普正是希望「以学生为纽带，带动社会认识海洋」，并培养他们明辨是非的能力。在教学方法上，他认为应从传统被动授课转向启发式教学，通过「海上讲堂」这类实践活动激发学生兴趣，引导他们主动探索相关知识。

他指出，海洋领域仍有 95% 的区域处于未知状态，蕴含著无限的机遇，不仅是海洋科学家的研究方向，更可供年轻人未来继续进行研究。能源、资源、社会可持续发展等诸多问题的答案，都有可能藏在这片未知的海洋之中。

针对学校层面如何加强教育，帮助学生建立本地环境意识与全球海洋议题认知，钱培元称，海洋科学是涵盖生物、化学、物理、地质等学科的复杂交叉领域，还与人文文明发展息息相关。过去香港学生的视野较为局限，仅关注周边海域，例如解决沿海污染等问题。他指近年随着香港与内地的交流持续增加，情况已有所改变，但在对接国家海洋战略上，仍需持续发力。

另一方面，钱培元目前正领导两项联合国「海洋十年」项目，并积极与联合国教科文组织沟通。他透露，计划将「海上讲堂」升级为与联合国合作的全民教育平台，推动海洋科普走向国际化。

