恒生大学委任林慧虹为校董会主席 任期3年
更新时间：17:39 2026-01-08 HKT
发布时间：17:39 2026-01-08 HKT
香港恒生大学今日（8日）宣布，委任恒生银行执行董事兼行政总裁林慧虹为该校校董及校董会主席，自2026年1月7日起生效，任期3年。
林慧虹：巩固恒生大学作为领先学府地位
恒生大学表示，林慧虹拥有丰富的专业知识及经验，对教育充满热忱，深信她凭借其策略远见与领导，可带领大学迈步向前，续创高峰。
林慧虹对于获委任为恒生大学校董会主席感到荣幸，她表示，「恒生大学致力推动卓越学术、创新及培育未来领袖，我深表认同。我期待与校董会、大学社群及各方伙伴紧密合作，进一步巩固恒生大学作为领先学府的地位，让学生在瞬息万变的环境中茁壮成长。」
同时，恒生大学表示，谨向离任的校董会主席施颖茵致以诚挚谢意，感谢其在任内的卓越领导及重要贡献。
本报记者
