恒生大学委任林慧虹为校董会主席 任期3年

教育新闻
更新时间：17:39 2026-01-08 HKT
发布时间：17:39 2026-01-08 HKT

香港恒生大学今日（8日）宣布，委任恒生银行执行董事兼行政总裁林慧虹为该校校董及校董会主席，自2026年1月7日起生效，任期3年。

林慧虹：巩固恒生大学作为领先学府地位

恒大委任恒生银行执行董事兼行政总裁林慧虹为该校校董及校董会主席。恒大提供
恒生大学表示，林慧虹拥有丰富的专业知识及经验，对教育充满热忱，深信她凭借其策略远见与领导，可带领大学迈步向前，续创高峰。

林慧虹对于获委任为恒生大学校董会主席感到荣幸，她表示，「恒生大学致力推动卓越学术、创新及培育未来领袖，我深表认同。我期待与校董会、大学社群及各方伙伴紧密合作，进一步巩固恒生大学作为领先学府的地位，让学生在瞬息万变的环境中茁壮成长。」

同时，恒生大学表示，谨向离任的校董会主席施颖茵致以诚挚谢意，感谢其在任内的卓越领导及重要贡献。

本报记者

