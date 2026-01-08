电子学习配套计划第二批项目成果公布 供学校订阅 最早2月起使用

教育局正积极推动数字教育，教育局副局长施俊辉早前表示，局方即将发布电子学习配套计划的第二批项目成果。教育局昨日正式公布第二批、共6个项目成果，供学校订阅，并于2025/26学年下学期使用。6个项目涵盖元宇宙英语学习世界、以演算法及人工智能（AI）技术促进数学的教与学、使用AI和编程于学科学习等方面。

GenAI助学生多用英语沟通

My AI Buddy项目可让学生即时与机械人以英语对话，让学生有更多运用英语的机会。项目网站图片

电子学习配套计划由教育局于2021年在优质教育基金下推出，预留5亿元推行，已调拨2.4亿元资助22个项目，首批共3个项目成果于去年中发布，供学校于本学年起使用。教育局昨日向全港官津及直资学校发通告，公布第二批、共6个项目成果。

第二批项目成果由不同的院校或机构开发，包括「元宇宙英语学习世界」会话机械人和虚拟世界学英语平台（My AI Buddy）、演算法及人工智能技术促进数学教与学（Lambda Math）、开发机器人教育学习教材等。

其中，My AI Buddy项目利用生成式人工智能（GenAI）聊天机器人技术，协助学生多用英语沟通。团队使用AI言语评估工具，检查学生的英语说话表现，例如流利度、发音、词汇、语法及语调，即时提供反馈。Lambda Math项目则通过AI和数据分析，例如提供题目库、演算法生成多样化问题等功能，协助老师更有效地规划教学，以提升学生的数学水平及成绩。

教育局表示，学校于订阅后最早可于2月1日起使用项目成果，直至8月底。局方将于1月及2月期间，通过多个「数字教育科技系列」或「数字教育人工智能于教育培训系列」专业发展课程，介绍第二批发布的 6 个项目成果，来自参与学校的教师将分享使用相关成果的经验。

