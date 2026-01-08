科大13研究项目获研资局资助 总额逾7700万

香港科技大学昨日公布，科大在2025/26年度研究资助局的协作研究金及研究影响基金项目遴选中，共有13项研究项目获得拨款，资助总额逾7700万元，涵盖多个前沿领域，包括人工智能（AI）、量子材料科学、微电子与自动化系统等。科大副校长（研究及发展）郑光廷表示，研资局的拨款对大学的科研发展具有深远意义。

应对当前迫切挑战与机遇

获得拨款的13个项目，包括多个与本地大学合作的项目，例如「浸没式冷却和通用碳估算的可持续人工智能中心」、「打造值得信赖的大型语言模型（LLM）集成应用：全栈生命周期方案」、「面向低空经济的协同智能自动化系统」、「用于极端任务的微电子无源换能器」等。而获研究影响基金资助的项目「ZKDI：面向金融与 Web3 数据分析的零知识数据智能系统」，由科大计算机科学及工程学系副教授王帅负责协调。

科大指出，这些研究项目旨在应对当前迫切的挑战与机遇，例如提升城市抵御气候灾害的能力、加速低碳经济转型、提升金融数据分析的精准度、开拓精准医疗技术的应用，以及构建低空经济产业生态系统。

郑光廷感谢研资局对大学的跨学科研究工作予以充分肯定，科大将继续加强与政府、产业界、学术及科研机构，以及投资界的紧密合作，共同推动新质生产力发展，以科技创新贡献香港、国家及全球社会。

本报记者

延伸阅读︰

科大委任安思远为商学院院长 许佳龙转任协理副校长（学术发展）

科大研「香港操作机械人」 助嫦娥八号探月球南极