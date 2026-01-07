Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大医学院研究：筛查助减晚期前列腺癌发生率及死亡率

教育新闻
更新时间：07:30 2026-01-07 HKT
发布时间：07:30 2026-01-07 HKT

前列腺癌是本港男性常见的癌症之一，香港大学医学院最新的研究指出，针对45岁以上男性定期进行前列腺特异抗原（PSA）筛查，可将晚期前列腺癌发生率从约39%大幅降低至1%，死亡率亦从6.14%降至2.85%。团队期望通过是次研究成果，长远实现「早发现、早治疗」的目标，减轻社会和医疗成本。

早期症状并不明显

有份领导此研究的港大医学院临床医学学院外科学系临床助理教授那溶表示，前列腺癌早期症状并不明显，导致许多患者延误治疗。PSA筛查仅需透过抽血化验，检测血液中的PSA水平，可协助及早识别高风险或已扩散的前列腺癌。

研究采用的数据包括香港长达20年的前列腺癌临床随访、广州前列腺癌筛查队列及上海前列腺癌诊断数据。港大医学院与中国内地团队利用这些真实数据，准确模拟两地前列腺癌的自然病程与预后。研究团队评估了56种不同的PSA筛查方案，包括为45至75岁男性每年进行检测，结果显示，PSA筛查能将晚期癌症发生率由约39%大幅降至约1%，每年前列腺癌死亡比率也可从6.14%减至2.85%。

团队进一步推估，若为45至75岁男性每年进行PSA筛查，其筛查及后续治疗的总费用，将低于世界卫生组织界定为「合乎成本效益」的水平，每人每年所需成本约为3.85万港元。那溶认为筛查具成本效益，具备条件推行更积极的早期筛查，以减少晚期癌症带来的社会负担。

倡采用「精准分层」

为避免加重公营医疗系统压力，研究团队建议采用「精准分层」策略，透过遗传风险评分（PRS）进行前列腺癌的风险预测，并根据风险高低制定不同筛查策略。高风险族群应接受更频繁的监测，而占总人口约三分之二的中低风险族群，则可延迟开始筛查的年龄或减少检测次数，进一步提升成本效益。那溶期望，研究能推动本港重新检视前列腺癌筛查指引，长远达致「早发现、早治疗」，提升本港男性的健康寿命，减轻社会和医疗成本。

本报记者

延伸阅读：

港大医学院抢闸录取57尖子

港大医学院：增设医学院助培训更多医疗及科研人才

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
11小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
16小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
21小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
21小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
20小时前
法新社
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
49分钟前
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
22小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
15小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT