港大医学院研究：筛查助减晚期前列腺癌发生率及死亡率

前列腺癌是本港男性常见的癌症之一，香港大学医学院最新的研究指出，针对45岁以上男性定期进行前列腺特异抗原（PSA）筛查，可将晚期前列腺癌发生率从约39%大幅降低至1%，死亡率亦从6.14%降至2.85%。团队期望通过是次研究成果，长远实现「早发现、早治疗」的目标，减轻社会和医疗成本。

早期症状并不明显

有份领导此研究的港大医学院临床医学学院外科学系临床助理教授那溶表示，前列腺癌早期症状并不明显，导致许多患者延误治疗。PSA筛查仅需透过抽血化验，检测血液中的PSA水平，可协助及早识别高风险或已扩散的前列腺癌。

研究采用的数据包括香港长达20年的前列腺癌临床随访、广州前列腺癌筛查队列及上海前列腺癌诊断数据。港大医学院与中国内地团队利用这些真实数据，准确模拟两地前列腺癌的自然病程与预后。研究团队评估了56种不同的PSA筛查方案，包括为45至75岁男性每年进行检测，结果显示，PSA筛查能将晚期癌症发生率由约39%大幅降至约1%，每年前列腺癌死亡比率也可从6.14%减至2.85%。

团队进一步推估，若为45至75岁男性每年进行PSA筛查，其筛查及后续治疗的总费用，将低于世界卫生组织界定为「合乎成本效益」的水平，每人每年所需成本约为3.85万港元。那溶认为筛查具成本效益，具备条件推行更积极的早期筛查，以减少晚期癌症带来的社会负担。

倡采用「精准分层」

为避免加重公营医疗系统压力，研究团队建议采用「精准分层」策略，透过遗传风险评分（PRS）进行前列腺癌的风险预测，并根据风险高低制定不同筛查策略。高风险族群应接受更频繁的监测，而占总人口约三分之二的中低风险族群，则可延迟开始筛查的年龄或减少检测次数，进一步提升成本效益。那溶期望，研究能推动本港重新检视前列腺癌筛查指引，长远达致「早发现、早治疗」，提升本港男性的健康寿命，减轻社会和医疗成本。

