Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

津小下学年学生人数预测 最迟2月13日向教局提交

教育新闻
更新时间：00:01 2026-01-07 HKT
发布时间：00:01 2026-01-07 HKT

教育局昨日向全港资助小学发通告，通知各校最迟须于2月13日向局方提供2026年9月小二至小六各级学生人数的预测，并交代填补教师职位空缺的相关安排等。

由下月1日至本学年结束 教席空缺应由临时教师填补

教育局指出，由于2026/27学年入读小一的学童人数变动，个别资助小学或会在下学年因班数减少而出现超额教师的情况。为此，由下月1日至本学年结束为止，所有教席空缺应由临时教师填补。

局方续指，在聘用新教师填补下学年的教席空缺方面，学校在未获得局方核准开办的班数前，不应向任何人作出聘用承诺。学校如以界定合约期方式聘任常额教师，必须基于实际需要，不应以此作为人事管理手段。

本报记者

延伸阅读：

中介声称提供「教授内推」助优先取录 索价8万元人民币 教育局：不存在「保证取录」途径

教育局「点人头」 部分中学开班「有压力」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
8小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
13小时前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
3小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
3小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
12小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
7小时前
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
影视圈
8小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT