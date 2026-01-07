津小下学年学生人数预测 最迟2月13日向教局提交

教育局昨日向全港资助小学发通告，通知各校最迟须于2月13日向局方提供2026年9月小二至小六各级学生人数的预测，并交代填补教师职位空缺的相关安排等。

由下月1日至本学年结束 教席空缺应由临时教师填补

教育局指出，由于2026/27学年入读小一的学童人数变动，个别资助小学或会在下学年因班数减少而出现超额教师的情况。为此，由下月1日至本学年结束为止，所有教席空缺应由临时教师填补。

局方续指，在聘用新教师填补下学年的教席空缺方面，学校在未获得局方核准开办的班数前，不应向任何人作出聘用承诺。学校如以界定合约期方式聘任常额教师，必须基于实际需要，不应以此作为人事管理手段。

本报记者

延伸阅读：

中介声称提供「教授内推」助优先取录 索价8万元人民币 教育局：不存在「保证取录」途径

教育局「点人头」 部分中学开班「有压力」