Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026 │ 考评局文凭试资讯日1月17日举行 1月24日设网上资讯讲座

教育新闻
更新时间：20:38 2026-01-06 HKT
发布时间：20:38 2026-01-06 HKT

2026年中学文凭试（DSE）将于4月起举行，为助考生及公众了解文凭试相关资讯，考评局将于本月举行两大活动，包括文凭试资讯日，以及文凭试核心科目网上资讯讲座。

今年资讯日增设英语口试录影体验

资讯日将于1月17日在考评局红磡办事处及考试中心举行，涵盖内容包括文凭试最新发展、阅卷与评级资讯讲座等，今年更增设英语口试录影体验、监考员体验等有奖互动游戏，供参加者熟悉考试规则。此外，奥地利、法国等多国教育机构及领事馆将设展览摊位，提供海外升学咨询。

文凭试核心科目网上资讯讲座将于1月24日举行。除英国语文科外，其他讲座均以广东话进行，现正开放报名。

本报记者

延伸阅读：

考评局公布2026至28年DSE《考试规则》 明年起自修生首考文凭试 须交特殊报考申请

考评局推数字化变革 获国际考试业协会亚洲分会大奖

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
9小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
4小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
7小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
10小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
3小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
23小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
11小时前