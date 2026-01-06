Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026│考评局文凭试资讯日1.17举行 1.24设网上资讯讲座

2026年中学文凭试（DSE）将于4月起举行，为助考生及公众了解文凭试相关资讯，考评局将于本月举行两大活动，包括文凭试资讯日，以及文凭试核心科目网上资讯讲座。

DSE 2026│今年资讯日增设英语口试录影体验

资讯日将于1月17日在考评局红磡办事处及考试中心举行，涵盖内容包括文凭试最新发展、阅卷与评级资讯讲座等，今年更增设英语口试录影体验、监考员体验等有奖互动游戏，供参加者熟悉考试规则。此外，奥地利、法国等多国教育机构及领事馆将设展览摊位，提供海外升学咨询。

文凭试核心科目网上资讯讲座将于1月24日举行。除英国语文科外，其他讲座均以广东话进行，现正开放报名。

考评局公布2026至28年DSE《考试规则》 明年起自修生首考文凭试 须交特殊报考申请

考评局推数字化变革 获国际考试业协会亚洲分会大奖

