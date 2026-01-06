将军澳基德小学增设英语强化课程

为巩固学生的英语水平，圣公会将军澳基德小学由本学年起推行英语改革，包括为全校学生免费提供额外英语强化课程，并鼓励学生完成课程后，参加托福（TOEFL）国际考试。该校新任校长邝嘉文表示，整个英语改革计划的目标是提升学生英语能力，预计每年开支近200万元。

鼓励参加TOEFL国际试

邝嘉文称，英语强化课程由校内4名外籍英语教师教授，共设10至12堂，依测题类型设计对应教材，加强学生的听、说、读、写能力；校方亦鼓励完成课程的小二及小三学生，参加TOEFL Primary国际考试，并于高小时继续报考TOEFL Junior，成绩达标者将获颁「英语优秀奖学金」。另外，本学年起，该校英文科除一年级一半课时由外籍教师授课外，二年级英语课堂全由外籍教师教授，学校的课外活动也会融入英语学习。

近年来港就学的「人才子女」增加，邝嘉文透露，校内逾一成学生属非本地生，大部分插班入读高小。校方为每名非本地生配对一名本地学生作「学习伙伴」，在课余时间练习对话及作交流；亦为他们提供英语跃进支援计划，包括进行每班约5至6人的「小班教学」等。

本报记者

