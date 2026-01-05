理大主校园「创新馆」 重建后楼面面积增近3成

香港理工大学在最新发布的2024/25年度报告当中，列出多项新开展及正进行的重点发展项目，其中位于主校园的「创新馆」重建项目已展开，由理大自资重建，完成后其净作业楼面面积将达3230平方米，较原设计增加27.2%，工程预计于2028年完成。理大的何文田校园扩建工程亦正在进行，料于2028年竣工。

何文田校园扩建料2028年底竣工

与2023/24年报内容比较，理大于2024/25年报「主校园内的项目」中，未有再提及「VA和VS座重建计划」。2023/24年报指出，为应付香港日益增加的医护人力需求，理大计划增加医护相关学科的收生人数，因此大学计划重建祈廉桐游泳池、邵逸夫体育馆、邵逸夫楼和方树泉堂地段，以提供额外27460平方米净作业楼面面积作教学用途。

另一方面，校方在新一份年报指出，为配合大学快速发展及缓解空间不足，校方自资的「创新馆」重建项目已展开，该项目为大学主校园首个受惠于近期放宽建筑物高度限制的工程项目，工程预计于2028年完成。重建后其净作业楼面面积约3230平方米，较原设计增加690平方米，增幅为27.2%，对比前一年度提及、拟新增约2125平方米大幅减少。

在主校园外的项目方面，何文田校园扩建工程已在进行，包括一座净作业楼面面积超过1万平方米的新教学大楼，以支援香港专职医疗服务相关培训需要，以及一座提供1279个宿位的学生宿舍，整项工程预计于2028年底完成，较2023/24年度的预期完工时间延后一年。

