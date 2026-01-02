中一自行分配学位2026｜今起接受申请 家长亲到皇仁交表 认为「加班」后竞争仍激烈

中一自行分配学位今日起接受申请，《星岛》记者今日（2日）早上到位于湾仔区的传统名校皇仁书院观察，有家长到校递表。教育局早前批准皇仁书院于2026/27学年将中一班级由4班增至5班，有家长认为学额增加或许能提升录取机会，但现时学生来自不同地方，竞争依然激烈。此外，离岛区5间小学下学年起将划入湾仔区升中校网，有家长表示，在自行分配阶段，家长本就可为子女跨区申请中学，故不担心此举会加剧学位竞争。

中一自行分配学位2026｜与各地学生争学位 家长指港生具优势

随着申请程序趋向电子化，今早本报记者到皇仁书院观察，截至上午11时许，有部分家长亲自到校提交申请表。其中，家住东区的柯先生表示，其子现就读高主教书院小学部，因看重皇仁书院的校誉，加上儿子学业表现优异，希望尝试为他转换环境，但仍会考虑让儿子「留守本校」升读高主教书院。

对于皇仁书院下年「加班」，柯先生认为对学校而言是好事，因为「容量大，接收高质素的学生的能力较强」，可集合更多「英雄豪杰」，但并不代表更容易入读皇仁。他指，现时学生来自「五湖四海」，儿子仍需与「在五湖四海的高手中比拼」，但会尽力而为。他又指香港学生具优势，视野广阔、学校活动与比赛众多，有助学生全面发展。此外，离岛区5间小学下学年升中校网改至湾仔区，问及会否担心湾仔区学位竞争加剧，柯先生认为，适龄人口减少，竞争加剧亦无可厚非。他强调「学习是求态度不是求分数」，竞争「永远都存在，而它们是令你成长的一部分」，唯有鼓励子女「自己做好一点」。

居于湾仔区的胡太于早上9时许就到校递表，她笑称此举是为了表现「诚意」，认为亲身交表安全感较大。她将皇仁书院列为首选，但坦言对儿子的入读信心「一般般」，因其就读的小学并非顶尖学校，但考虑到居住本区，且儿子的小学与皇仁书院有一定联系，故仍以皇仁为第一志愿。她亦为儿子报读了足球、游泳、音乐及补习班以作准备。对于皇仁中一级将加班，胡太形容是「好事」，认为可让更多同校学生有机会入读。

中一自行分配学位2026｜离岛校加入湾仔校网 家长不担心影响派位

至于离岛区5间学校学生加入湾仔校网，胡太称，了解到区内学额会按比例调整，相信影响不大。现时皇仁书院属第一派位组别（Band 1）中学，问及会否担心皇仁书院的派位组别因新生来源改变而受影响，胡太表示不担心，相信家长会按子女能力选校，且离岛区以往选择皇仁的学生不多。同时，自行分配学位阶段家长可以不受学校网限制，为子女申请任何区的一所官立或资助中学，所以无论加班与否、政策有何更改，竞争同样大。她反而更担心「高才通」计划子女来港入读公营学校加剧竞争，认为这些家长较注重学术、进取而全面，但相信香港学生英语能力佳，本地家长亦勤奋，唯有「大家努力」。

居住附近的郑先生同样9时多到达皇仁书院递交申请。他认为，皇仁书院属传统名校，加上儿子就读其联系小学轩尼诗道官立小学，相信入读机会较大。对于学校增加班数，他认为虽是好事且机会可能增加，但皇仁的学位竞争始终激烈，入读并不容易。

记者 钟绰盈

延伸阅读：

英中名单2026｜全港115间英文中学一览 中一自行分配学位攻略

中一入学2026｜中学学位分配办法一文睇清：中一自行分配学位/中一统一派位/中一入学资讯