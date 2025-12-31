理大团队于QS全球教学创新大奖夺两银一铜

香港理工大学公布，3支教学团队将生成式人工智能及元宇宙等新兴科技融入教学方案，近日于被誉为「教育界的奥斯卡」的QS全球教学创新大奖获得两项银奖及一项铜奖。

创新GenAI学习平台GPTutor融入教学

理大电子计算学系高级讲师雷永祥的团队将其开发的生成式人工智能学习平台GPTutor融入教学，以提升不同学科背景学生的人工智能素养及重要工作技能，获得「高等教育院校应用人工智能于教育」组别的银奖。项目的共同首席研究员为理大眼科视光学院实务副教授Jessica Neuville。理大提供

其中，理大电子计算学系高级讲师雷永祥的团队透过项目「AI Literacy to Workplace Excellence: Transforming Education for Next-Generation Professionals」，将其开发的生成式人工智能（GenAI）学习平台GPTutor融入教学，提升不同学科背景学生的人工智能素养及重要工作技能，于「高等教育院校应用人工智能于教育」（AI in Education by Higher Education Institutions）组别获得银奖。

理大表示，GPTutor提供多种自主学习辅助，学生可就课堂教材向人工智能聊天机械人发出提问，平台亦会自动生成个人化复习题目和测验等，协助他们进一步探索课程内容及巩固知识。此外，导师可在GPTutor上创建三维虚拟人物，让学生通过虚拟互动，掌握应对现实场景所需的技能。团队已将GPTutor整合至不同学科的课程中，上学年共有超过3000名理大学生使用该平台以支援学习。团队并为逾20个课程的学生特别设计运用人工智能工具的体验式学习活动，使他们衔接线上学习与实际应用。

临床培训模拟情景 藉GenAI增病例多元性

理大康复治疗科学系副系主任及副教授魏佩菁（右二）及其团队为学生提供模拟临床培训，协助他们从课堂过渡至临床实习，在「培育就业能力」组别获得银奖。团队其他成员包括康复治疗科学系神经康复治疗学讲座教授及系主任彭耀宗、副教授陈子颂、实务副教授胡道明（左二）、实务助理教授叶惠豪（右一）及傅家聪（左一）。理大提供

另一方面，康复治疗科学系副系主任及副教授魏佩菁的团队凭借项目「Standardised Programme for Advancing Clinical Education」（SPACE），在「培育就业能力」（Nurturing Employability）组别获得银奖。该项目为学生提供模拟临床培训，协助他们从课堂过渡至临床实习，重塑传统的物理治疗教育。

SPACE是临床实习前的训练架构，专为修读物理治疗的高年级学生而设，让他们沉浸在逼真的临床情境中，为模拟病人进行检查、诊断与治疗，同时应对职场阶层关系等挑战。理大表示，所有模拟情景均基于真实需求，由本地业界专家共同设计，再利用GenAI增加病例多元性。每节训练过后，导师会为学生提供即时回馈和指导，加强学习成效。该架构有助全面提升学生的临床技能、判断力及适应能力，令他们具备更强的专业能力及就业竞争力。

vCare元宇宙游戏 助提升学生自主性

由护理学院实务副教授陈玉仪团队领导的项目「vCare: A Multiplayer Metaverse Game for Interprofessional Healthcare Education」（vCare），以自我决定理论为基础，设计元宇宙教育游戏，提升学生的自主性、才能及与他人的连结感，在「培育价值观及道德观」（Nurturing Values and Ethics）组别夺得铜奖。

vCare为一款多玩家线上角色扮演游戏，学生可在游戏室的自订临床环境中，透过情境式任务独自或以小组形式完成挑战，并涵盖知识检核、排行榜与同侪认可等互动元素。小组游戏室能同时支援多达 100名参与者，可让不同医疗专业，例如护理、康复治疗及放射治疗等学生，通过在游戏室合作，了解其他专业岗位医疗人员的观点、价值取向及道德立场，学习解决团队磨擦，从中建立坚实的道德价值观。理大指出，团队正计划进一步优化游戏，包括引入真实病例，建构提升同理心、包容性及价值导向的医护教育。

延伸阅读：

理大推「教育4.0」 新任副校长曹建农：2026/27学年推AI必修科

理大新成立两科研平台 针对极端气候研究 开发台风风险实时预警系统