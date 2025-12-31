Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

都大获拨款逾2200万元设「模拟飞行教研室」 将配备A350飞行模拟器

教育新闻
更新时间：00:05 2025-12-31 HKT
发布时间：00:05 2025-12-31 HKT

香港都会大学获教育局于2024/25年度自资专上教育提升及启动补助金计划拨款2240万元，以设立「模拟飞行教研室」，为修读航空服务管理荣誉工商管理学士课程的学生提供更贴近行业实况的实务训练，有助香港航空业发展及回应人才培育需求。

助提升航空人才培训

对于大学再次获得补助金计划支持，都大校长林群声表示十分鼓舞，「香港航空业在疫后对专业人才的需求持续殷切。都大开办课程培训本地机师，并邀请业界参与课程设计、教学及评核，充分体现应用科学大学的灵活性与行业认可优势。是次拨款为课程提供资源引入先进模拟设备，有助提升培训能力及效率，为香港及区域航空业培育具竞争力、符合国际标准的专业人才，以落实国家政策，巩固香港国际航空枢纽地位。」

都大表示，模拟飞行教研室将配备先进的空中巴士A350飞行模拟器，让学生在高度像真的模拟驾驶舱环境中进行操作训练，无缝衔接课堂理论与实务应用，为毕业生应对航空业快速发展与挑战做好充分准备。

仁大获拨款2510万元

另一方面，香港树仁大学获拨款2510万元，开设测量及争议解决学应用课程，以助应对行业的殷切人力需求。

教育局亦宣布，2025/26年度的自资专上教育提升及启动补助金计划即日起接受申请，截止日期为2026年4月15日。

本报记者

↓立即下载星岛头条App↓

