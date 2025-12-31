Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大结合AI及全球气候动力模型 提前估算「桦加沙」来袭 冀精准预报未来两周至两月天气

教育新闻
更新时间：07:40 2025-12-31 HKT
发布时间：07:40 2025-12-31 HKT

【AI助防风减灾系列·科大专访】目前的天气预报可预测未来约两周的天气状况，未能精准预测两周至两个月的天气。有见及此，由香港科技大学学者陆萌茜领导的项目，结合人工智能（AI）及全球气候动力模型，冀提供更精准的天气预测，该项目亦属联合国教科文组织（UNESCO）认可计划的项目之一。本港于今年9月受超强台风「桦加沙」吹袭，陆萌茜接受《星岛》专访时表示，团队早于8月底利用新预报模型预测到「桦加沙」的生成，以及9月份共有3个台风于中国登陆。

AI物理融合 预报期更长

SEPRESS团队早于8月底利用新预报模型预测到「桦加沙」的生成。图为「桦加沙」袭港的情况。资料图片
SEPRESS团队早于8月底利用新预报模型预测到「桦加沙」的生成。图为「桦加沙」袭港的情况。资料图片
SEPRESS近日在网上推出「无缝预测与服务系统」。网上截图
SEPRESS近日在网上推出「无缝预测与服务系统」。网上截图

由科大世界可持续发展研究院（WSDI）及潘乐陶气候变化与可持续发展研究中心（CCRS）主任陆萌茜领导的项目「meteoNEX」，结合AI及全球气候动力模型（global climate dynamical model），针对目前未能准确预测未来两周至两个月天气的情况，期望可为本港以至全球提供更精准和可靠的天气和气候预测。陆萌茜向本报记者表示，新预报模型结合AI和物理原理，以达到精准预报两周至两个月天气的目标。

陆萌茜解释，团队并非用AI取代以物理原理预测天气和气候的方式，而是利用AI提升运算速度等方面，「我们的核心技术模块，就是AI和物理融合的，而『动力』是非常重要的，它不止是物理。『动力』的意思是随着时间它可以演变，它是符合大气动力学的基本公式和规律的；只有是动力模式，它的预报期才可以比较长。」

除了提升运算速度，陆萌茜指出，AI也能更精细地处理资讯，以及纠正系统的偏差，「没有一个模式（model）是完美的，因为世界是不确定的，我们只能捕捉它的大方向，或者是最核心的东西。那么这个系统的偏差也可以用AI来纠正，因为它可以参考大量的观测数据，然后把系统性偏差纠正过来。」她亦指，通过AI智能体（AI Agent），可以把天气和气候预报的内容「打包成行业人士能够利用的产品」，并协助讲解、汇报和撰写报告等。

UNESCO认可计划项目之一 

「meteoNEX」项目属于由科大牵头的「推动自然和人为环境可持续性的无缝预测与服务计划」（简称SEPRESS）的项目之一，SEPRESS于今年5月获UNESCO正式认可，并纳入「联合国科学促进可持续发展国际十年（2024-2033）」行动计划之一，而SEPRESS也是由陆萌茜担任计划的牵头人及领导角色。她表示，团队自今年8月底开始于网上发布每月天气预报，例如于8月30日预报整个9月份的天气，由于9月属台风季节，该月的内容主要集中于台风预报。

「我们的预报结果是9月份会有5.5个台风在西北太平洋（洋盆）生成，然后3个（台风）登陆中国。那实际上9月份是6个台风形成，3个登陆中国，所以我认为我们的预报是非常准确的。」陆萌茜指出，当中亦包括预测到「桦加沙」的生成，「特别像『桦加沙』这种特别强的台风，我们在预报它的路线时也是非常精准的。」

陆萌茜表示，借助AI赋能的气候动力模型，可更精准地预测天气和气候，为政府以至商界提供资讯，以作为决策时的参考资料，例如提升灾害应变机制，增强遇到灾害时的应变能力，以及支援金融机构评估极端天气引发的经济风险等，甚至可协助开发适用于本港的气候指数（climate index）及与指数挂钩的金融产品等。她指出，「我觉得气象金融也是一个缺口，在未来气候变化影响下，我们需要engage整个market（整个市场参与），才可以hedge risk（对冲风险）。」

记者 陈嘉婉 钟绰盈

