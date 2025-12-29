《视学周年报告》出炉：学校于爱国主义教育表现显著提升 特殊学校按学生能力实践国安教育

教育局今日（29日）发表新一份《视学周年报告》，总结于2024/25学年在235间中小学及特殊学校视学的主要结果。报告指出，与前一学年相比，学校在爱国主义教育的整体表现显著提升，「在领导与统筹方面的工作更为突出」，教师对国家安全教育的掌握亦有所提升。至于特殊学校，报告亦指校方按学生能力和需要，实践国安教育。

新公布的《视学周年报告》指出，教育局于2024/25学年共在235间中小学及特殊学校进行视学，根据这些学校的三年发展计划，学校大多把提升自主学习能力、强化国民身份认同、推展STEAM及数字教育、加强建立健康的生活方式、提升学生精神健康等纳入关注事项或相关的推行策略之中。

报告指出，学校积极落实以全校参与模式推动国民教育，「致力弘扬爱国精神，为学生的国民身份认同植下牢固根基」；与前一学年相比，学校在爱国主义教育的整体表现显著提升，「在领导与统筹方面的工作更为突出，领导层的带领与勤勉付出值得赞赏和肯定。」

报告亦指，内地交流及考察是国民教育的重要一环，2024/25学年学校推动有关活动更见积极，包括与内地姊妹学校加强连系，如两地学生一同表演；更多学校组织全级学生亲访内地，让他们体验国家的历史文化和最新发展。

至于国安教育方面，报告指出，「绝大多数学校要求所有科目共同推动国安教育；大部分专责统筹人员有效发挥监察角色，清楚掌握科目落实国安教育的情况，当中不少更能因应科目推行的表现提供具体回馈。」与上学年相比，教师对国安教育的掌握有所提升，「大多能在课堂上准确对焦国家安全的维度，点拨学生认识不同国家安全重点领域的内涵和重要性、国家在有关方面所面临的威胁与挑战，以及维护国家安全的日常做法。」

报告续指，「特殊学校亦按学生能力和需要实践国安教育，例如设计与非物质文化遗产 ─ 皮影戏相关的科学探究活动」；报告亦指随着更新的《香港国家安全教育课程框架》已于2025年公布，学校可朝深化教师掌握总体国家安全观的方向持续强师，推动科目多交流和分享课堂学与教的良好做法，协助学生理解和维护国家的整体安全，进一步落实爱国主义教育。

有别于去年的报告，今年的报告列出不少学校在多方面的「良好做法举隅」，肯定学校的表现，而未有特别指明学校需要改善之处。

