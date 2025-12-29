Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局：长洲官中获批于下学年起 与邓肇坚维多利亚官中合并中一及中四级

教育新闻
更新时间：18:50 2025-12-29 HKT
发布时间：18:50 2025-12-29 HKT

长洲官立中学早前向家长发通告，公布校方计划与邓肇坚维多利亚官立中学合并，合并拟于2026/27学年展开，以3年时间完成合并。教育局今日（29日）回复《星岛》查询时表示，已仔细审视两校的合并计划书后，并批准由下学年起合并两校的中一和中四级。

长洲官中于2028/29学年结束营办

教育局表示，经仔细审视长洲官立中学与邓肇坚维多利亚官立中学合并计划书后，已批准由2026/27学年起合并两校的中一和中四级。长洲官立中学将于下学年起停办中一和中四级，并于2028/29学年结束营办。

本报记者

