席大智：台风研究应理论与应用并重 探索成果「落地」路径｜专访

【AI助防风减灾系列·港大专访】作为研究大气科学的学者，香港大学地球与行星科学系助理教授席大智认为，学术研究不应只停留于理论层面，更应把研究成果「落地」应用，「我们不仅会做气候预测，也会做灾害预测，还有做灾害模型的构建。」不过，刚来港约一年的他向《星岛》记者坦言，自己暂未与本地业界建立起密切联系，在知识转移的层面，未来他在本港仍有不少探索空间。

冀减少灾害带来的伤亡损失

超强台风「桦加沙」今年9月吹袭香港，导致部分树木倒塌。资料图片

在席大智眼中，有关台风的研究工作，应该理论与应用并重，能对台风的灾害有更好的理解，更准确地预测台风可能带来的灾害，以合乎经济效益的方式做防灾工作，「如果我的研究，能让未来哪怕少死一个人、少损失一块钱，它（研究）都是值得的。」

席大智的主要研究方向涵盖台风群的形成机制和发展等，他指台风群在短时间内接连登陆沿海城市，可能会为城市的基建设施造成严重破坏，其相关的研究对于防灾减灾具有实际意义。他解释，「如果有连续两个灾害事件发生，基础设施需要时间去恢复，政府也要考虑如何调配资源，一方面提高基础设施的韧性（resilience），另一方面提升政府的应急措施。」

至于如何将研究成果转化为实际应用，席大智表示，在美国进行研究工作时，自己参与的研究团队与当地产业有联系，亦曾把所建立的气候模型卖给开采石油的公司。然而，他在港工作不久，「其实还没有和业界建立起很强的联系」，坦言不论是本地业界抑或是天文台，自己均需要探索与他们接触的路径，「说句实话，因为我刚来，我对他们也不是很熟悉。」

记者 陈嘉婉 钟绰盈

