Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

理大AI减灾系统为城市做「体检」防风险 构建「地图」预测不同地区高厦气流走向｜星岛专访

教育新闻
更新时间：07:40 2025-12-25 HKT
发布时间：07:40 2025-12-25 HKT

【AI助防风减灾系列·理大专访】为应对台风可能带来的灾害，有本港科研团队开发「智能式热带风暴减灾系统」，通过分析多项与台风相关的数据，包括风速、风向等，结合人工智能（AI），构建「风的城市地图」，以预测本港不同地区、高楼大厦不同楼层在台风吹袭时所面对的风险。领导研究的香港理工大学学者倪一清接受《星岛》专访时表示，团队期望通过新系统为城市做「精密体检」，准确分析风在楼宇之间的走向，提前预测哪些地区的风险最高，并作出预警。

高楼密集环境 局部风力超预期

研究团队在本港多个地点设置「激光雷达监测仪」（LiDAR）。理大提供
研究团队在本港多个地点设置「激光雷达监测仪」（LiDAR）。理大提供
倪一清（后排中）的研究团队有多名成员，包括刘新源（后排左一）、欧阳德惠（后排左二）、邓锷（后排右二）、王剑（后排右一）、曾子玄（前排左一）、杜航（前排左二）、岳欢（前排右二）及邓敏（前排右一）。何君健摄
倪一清（后排中）的研究团队有多名成员，包括刘新源（后排左一）、欧阳德惠（后排左二）、邓锷（后排右二）、王剑（后排右一）、曾子玄（前排左一）、杜航（前排左二）、岳欢（前排右二）及邓敏（前排右一）。何君健摄

今年台风「韦帕」及超强台风「桦加沙」吹袭香港，香港天文台两次发出10号风球，是相隔逾半世纪以来，天文台再度于一年内两次发出10号风球。风暴期间造成多人受伤，令外界关注防灾减灾的议题。不过，理大土木及环境工程学系智能结构与轨道交通讲座教授倪一清提出创建「INTACT：沿海城市智能式热带风暴减灾系统」，则与不少人记忆犹新、于2018年袭港的「山竹」有关。

「山竹」吹袭期间，本港一度悬挂10号风球，并录得数百宗玻璃窗或玻璃幕墙损毁的报告，另造成最少458人受伤。倪一清向本报记者表示，提出INTACT系统与「山竹」等超强台风的影响密切相关，「我们在研究中发现，传统防风方法在香港这样高楼密集的环境存在局限，风在高楼之间会形成复杂的气流，导致局部风力远超预报值。」他指出，建立系统的初衷，就是为城市做「精密体检」，「（系统）不仅能预测台风强度，更能精准分析风在楼宇间的实际走向，提前判断哪些区域风险最高。」

倪一清表示，传统的台风预警著重「台风有多大、往哪里去」，而INTACT系统能进一步显示「风在楼群间怎么走、对哪些建筑物影响最大」。由他领导、为期5年的INTACT项目，于研究资助局2023/24主题研究计划中获4829万元拨款，目前已展开近两年。研究团队在本港6个地点设置「激光雷达监测仪」（LiDAR），并利用团队新研发的系统，监测风速、风向、温度等数据，与天文台实时分享，用作天气和台风预警。

流动测风队车载仪器「追风」

为取得第一手数据，研究团队组成「理大流动测风队」，于「桦加沙」袭港期间，以车辆运载LiDAR实时监测风向及风速等数据。理大提供
为取得第一手数据，研究团队组成「理大流动测风队」，于「桦加沙」袭港期间，以车辆运载LiDAR实时监测风向及风速等数据。理大提供
「理大流动测风队」于「桦加沙」袭港期间，冒着风雨于全港多个地区实时监测风向及风速等数据。理大提供
「理大流动测风队」于「桦加沙」袭港期间，冒着风雨于全港多个地区实时监测风向及风速等数据。理大提供

为取得第一手数据，提升风力预测的精准度与可靠性，团队更组成「理大流动测风队」，于「桦加沙」9月23日及24日袭港期间，使用车辆运载LiDAR，途经沙田、新浪潭路、理大、黄埔、小西湾、坑口、红磡、西贡、屯门、东涌、汲水门桥等地点，实时监测风向及风速等数据，并持续与天文台共享风力数据。

倪一清解释，团队通过不同方法收集与台风相关的数据，包括LiDAR、天文台提供过去40年的相关数据等，以打造「香港气象大模型」，构建台风袭港的风险地图，并以此实时预测台风未来一小时的风力变化等。他指即使LiDAR未能涵盖的地点，团队也可以通过结合AI及数据主导（data-driven）的方式，重构相关的数据，「我们希望可以做到（覆盖）整个香港」，未来可提供「实时城市台风风险预警」。

计划维港沿岸及北都开展试点

团队计划在未来一两年内，首先在维港沿岸等地区，以及即将发展的北部都会区开展试点，包括为部分楼宇率先提供系统的风险预警功能，再逐步推至更广泛的应用场景。倪一清在访问中描绘愿景，「我们设想的是『分级预警，分区推送』的模式，在台风来临前24小时，系统会生成动态风险地图，通过天文台、手机等渠道向公众发布区域风险等级。对于高风险楼宇的业主和管理方，还可收到更具体的提示资讯，例如『建议加强某座向的窗户防护』。」

记者 陈嘉婉 钟绰盈

延伸阅读：

理大推「教育4.0」 新任副校长曹建农：2026/27学年推AI必修科

理大举行本科入学资讯日 逾4.3万人参加

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
17小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
10小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
9小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
15小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
17小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
8小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
15小时前
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
11小时前
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
影视圈
14小时前