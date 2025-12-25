Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

倪一清：台风是香港最大灾害 预警研究相当重要｜星岛专访

教育新闻
更新时间：07:35 2025-12-25 HKT
发布时间：07:35 2025-12-25 HKT

【AI助防风减灾系列·理大专访】在香港理工大学从事教研工作多年的倪一清，早于1990年代起，便参与香港大型桥梁的结构健康监测（SHM）技术研究，其研究范畴亦涵盖感测器与驱动器、高速铁路与磁悬浮安全等。倪一清接受《星岛》专访时表示，综观多个研究项目，开发实时城市台风风险预警的项目，在他眼中相当重要，于气候变化之下，预料有助本港未来防灾减灾的工作。

连续5年膺「全球首2%顶尖科学家」

倪一清是理大土木及环境工程学系智能结构与轨道交通讲座教授，以及严、麦、郭、钟智能结构教授，于土木工程领域、SHM与振动控制领域属知名学者。他于2017年获《国际结构健康监测杂志》评选为「结构健康监测年度人物」，并于2020至2024年连续5年入选由史丹福大学发布的「全球首2%顶尖科学家」名单（土木工程领域），亦曾获国家科学技术进步二等奖、日内瓦国际发明展金奖及特别大奖等多个奖项。

今次领导团队研发「INTACT：沿海城市智能式热带风暴减灾系统」项目，倪一清表示，与台风有关的研究相当重要，「因为对于香港来说，最大的hazard（灾害）是台风。」他又指，他和研究团队正与相关政府部门探讨，让城市台风风险预警的资讯未来既能及时传达给市民，又不会造成「不必要的恐慌」，达到「精准预警，有效应对」的平衡。

「希望帮助整个香港及香港市民」

根据香港天文台的资料，今年有10多个热带气旋引致天文台需要发出热带气旋警告信号，打破自1946年以来年内「挂波」次数的最高纪录。倪一清认为，今年袭港台风的数量多，与气候变化有关联，并坦言「更加需要去做（相关研究）」，以及早应对台风可能为市民所带来的灾害和影响，「我们希望可以帮助整个香港及香港市民。」

倪一清指出，除了台风之外，本港近年亦曾发生严重水浸，例如有商场及港铁站在暴雨下出现水浸情况等，他期望其研究项目在收集有关风的数据外，可以同时收集雨量等数据作监测用途，协助减低暴雨对市民的影响。

记者 陈嘉婉 钟绰盈

延伸阅读：

理大推「教育4.0」 新任副校长曹建农：2026/27学年推AI必修科

理大举行本科入学资讯日 逾4.3万人参加

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
17小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
10小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
10小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
16小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
17小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
9小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
15小时前
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
12小时前
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
影视圈
15小时前