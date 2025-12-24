Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大研究团队破解北极海冰融化速度放缓之谜

教育新闻
更新时间：00:01 2025-12-24 HKT
发布时间：00:01 2025-12-24 HKT

由香港科技大学学者领导的研究团队，成功破解北极海冰融化速度放缓之谜。团队发现，北极海冰的融化速度自2012年起放缓，由以往每10年融化11.3%，急降至每10年0.4%，其主因与北大西洋涛动（North Atlantic Oscillation, NAO）的气压形势变化转为正位相有关，北极区冷空气因而受限制在北极圈内。

主因与北大西洋涛动的气压形势变化有关

科大团队观察到北极海冰融化速度放缓，遂运用多组北极海冰密集度数据作对比，揭示近数十年来的变化。结果显示，由2014年起的10年，北极海冰融化速度大幅放缓，北极海冰在1996年至2011年间的融化速度为每10年11.3%，但在2012年之后，速度却大幅放缓至每10年仅0.4%。

为深入解构此现象，研究团队首次重点研究大气内的气候变率及其关系，发现北大西洋震荡、即冰岛与亚述尔群岛的气压变化，与其关系密切。团队指出，数据揭示在1990至2010年初，当NAO向负位相转变，夏季气温、湿度和地表向下的长波辐射量均有所增加，加剧北极海冰的融化，惟此后NAO从负位相转变成正位相，夏季气温、湿度和地表向下的长波辐射量均逆转，导致北极海冰在年代际尺度上逐渐增加，抵销了全球持续暖化所引起的海冰融化。

本报记者

延伸阅读：

科大研「香港操作机械人」 助嫦娥八号探月球南极

科大牵头研发高精度探测仪载荷 成首款香港载荷登天宫太空站
 

