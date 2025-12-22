宏福苑五级火丨大埔浸信会公立学校获分配前基正小学校舍 蔡若莲：教育局正提速翻新校舍

大埔宏福苑五级火事故发生后，大埔浸信会公立学校的师生一直未能返回原有的校舍上课，教育局上周六宣布，该校将于2026/27学年使用位于大埔富善邨的前中华基督教会基正小学校舍，让该校所有班级均可在同一校舍恢复日常教学活动。教育局局长蔡若莲今日（22日）发表「局中人语」文章，指出局方正提速进行基正小学空置校舍的翻新工程。

教育局人员到访大埔官小及铭恩小学 实地了解情况

大埔浸信会公立学校的学生由本月15日起，按年级分别在大埔官立小学、新界妇孺福利会基督教铭恩小学上课，直至本学年结束。教育局网站图片

宏福苑五级火事故自上月底发生至今近一个月，大埔浸信会公立学校仍未能于原校复课。该校的学生由本月15日起，按年级分别在两间区内的小学大埔官立小学、新界妇孺福利会基督教铭恩小学上课，直至本学年结束。

蔡若莲今日在「局中人语」文章中表示，她日前分别前往两校，了解大埔浸信会公立学校复课的具体安排。据大埔浸信会公立学校上周五于社交平台表示，蔡若莲于上周三到访大埔官小及铭恩小学，实地了解校舍情况，并走进课室与学生交流。

蔡若莲在文章中指出，两校不但借出课室，更在时间内配合教育局完成所需的改建工程。在大埔官小，局方将原有活动室及电脑室改为校务处、言语治疗室、医疗室、会议室及社工室等多功能空间；在铭恩小学，则增加储物空间，并改装房间作为校务处及教员室。

她续指，为了让大埔浸信会公立学校的学生能尽快在持续而稳定的学习环境上课，教育局立刻制订方案，并与相关政府部门商讨，成功争取把位于大埔富善邨的前中华基督教会基正小学空置校舍，分配给大埔浸信会公立学校于2026/27学年起作校舍用途，以容纳该校所有学生，并透露，「目前，我们正努力提速进行校舍翻新工程，让学校尽快全面复常运作。」

对于大埔浸信会公立学校能够逐步恢复正常的校园生活，蔡若莲形容为「不仅是一次有效的危机应对，更是教育界团结互助的动人篇章」。她表示，局方一直将学生的学习与福祉置于首位，落实各项安排，又期望让受影响的学生知道他们并不孤单。

教育局表示，工程团队加紧施工。教育局网站图片

本报记者

