宏福苑五级火丨大埔浸信会公立学校师生将于2026/27学年使用前基正小学校舍上课

教育新闻
更新时间：16:28 2025-12-20 HKT
发布时间：16:28 2025-12-20 HKT

大埔宏福苑五级火事故发生后，大埔浸信会公立学校的师生一直未能返回原有的校舍上课，并由本月中起按年级分别在两间区内的小学恢复面授课堂。教育局今日（20日）下午宣布，大埔浸信会公立学校将于2026/27学年使用位于大埔富善邨的前中华基督教会基正小学校舍，让该校所有班级均可在同一校舍恢复日常教学活动。

教育局：成立工作小组落实安排

教育局表示，由于大埔浸信会公立学校的校舍受大埔宏福苑火灾影响而需要封闭一段时间，作为过渡措施，局方已安排其学生由本月15日起按年级分别在大埔官立小学和新界妇孺福利会基督教铭恩小学的校舍恢复面授课堂，直至本学年完结。

为了让大埔浸信会公立学校所有学生能尽快在持续而稳定的学习环境上课，教育局表示，经与相关政府部门商讨后，原计划改建为综合社会服务大楼的前基正小学校舍，将分配给大埔浸信会公立学校于2026/27学年起作校舍用途，「让该校所有班级均可在同一校舍恢复日常教学活动。」

教育局续指，局方已成立工作小组，落实上述安排，并会继续与学校保持联系，提供适切的支援。

本报记者

延伸阅读：

