何志豪获委任为城大校董会副主席 任期3年 下月起生效

政府今日（19日）刊宪，公布根据《香港城市大学条例》（第1132章）有关条文的规定，委任多名城大校董会及顾问委员会的新成员，城大对此表示欢迎。其中，DH集团主席及美思糖果有限公司行政总裁何志豪获委任为城大校董会副主席，任期3年，由2026年1月1日起生效。

另有4名校董会新成员 包括高拔升

获新委任为校董会成员的人士，包括获委任为校董会副主席的何志豪；其他获新委任为校董会成员的人士，包括周大福企业有限公司首席营运总监陈韵湘、香港新型工业发展联盟创办主席庄子雄、医院管理局前行政总裁高拔升，以及金杜律师事务所香港办公室的合伙人骆伟德。5人的任期均为3年，由明年1月1日起生效。

