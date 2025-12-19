城大发表最新年报 2024/25年度录5.86亿盈余

香港城市大学昨日发表最新的年报，显示城大的盈余从2023/24年度的1.74亿元，增至2024/25年度的5.86亿元。城大表示，校方通过审慎的财务管理，持续有效地分配资源、降低风险并把握机遇，以确保财务稳定和增长。

增长主因包括硕士招生人数上升等

城大最新发表的2024/25年报显示，大学2024/25年度的盈余为5.86亿元。城大指出，盈余出现正增长的主因，包括硕士课程招生人数增加、指定研究资助增长，以及投资回报上升，为大学的未来发展提供重要的收入来源。

城大司库钱应安表示，「面对公共资助格局变化，大学深切意识到需要减低对传统资金来源的依赖，并全力推动收入来源多元化。」他强调，大学将持续致力配合国家建设教育强国的优先目标，并巩固香港特别行政区作为国际教育枢纽的地位。大学将透过审慎的财务管理、策略性资源分配及不断推动创新，持续加强韧性，并把握新兴机遇。

