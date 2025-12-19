Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港资优教育学苑引入全新甄选测验 黄金耀称「超前部署」｜专访

教育新闻
更新时间：07:25 2025-12-19 HKT
发布时间：07:25 2025-12-19 HKT

香港资优教育学苑院长黄金耀将于2026年1月退休，在任期间，他提出在2025/26学年优化学苑的提名计划，并引入全新的「甄选测验」。然而，去年《审计报告》指出，学苑网上甄选课程的课末评估题目多年未有更新，黄金耀接受《星岛》专访时澄清，自己上任初期已有改革测验之意，改革并非由《审计报告》触发，反而是学苑的「超前部署」。

2024/25学年校长提名比例升至13.78%

去年《审计报告》指出，截至2022/23学年，学苑网上甄选课程的课末评估题目已沿用超过6年。被问及学苑是否因应《审计报告》而改革甄选测验，黄金耀向记者强调，改革测验的想法自他上任首日已提出，惟直至2023年初才正式撰文落实，故审计署审查之时，相关工作早已展开。他指出，新测验是由学苑自行设计，其后再委托大学进行研究，并经中小学生试考后才正式推出，故需时推出。他认同审计署观察准确，报告内容并无不妥，学苑亦支持相关审查工作。

此外，《审计报告》亦指出学员申请情况未如理想，在2018至2023的5个学年间，没透过学校或校长提名学生的学校比例达整体51%。对此，黄金耀表示，学苑现有近一万名学员，目前收生人数已相当理想。学苑其后又提供新学员提名渠道分布数据，2022/23学年，学校提名与校长提名分别占69.32%及5.31%；2023/24学年，两者比例为66.24%及5.52%；至2024/25学年，学校提名比例降至51.37%，校长提名升至13.78%。

记者 钟绰盈

延伸阅读：

回应「药倍安心」争议 香港资优教育学苑院长黄金耀：属学习课题｜专访

黄金耀 - 新「甄选测验」更全面识别资优才能｜资优人语

黄金耀 - 培育数码素养 活学活用「创」AI｜资优人语

↓施政报告专页↓

↓施政报告专页↓

最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
14小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
21小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
16小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
19小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
2小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
18小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
4小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
18小时前