引入全新甄选测验 黄金耀称「超前部署」

教育新闻
更新时间：07:25 2025-12-19 HKT
发布时间：07:25 2025-12-19 HKT

香港资优教育学苑院长黄金耀将于2026年1月退休，在任期间，他提出在2025/26学年优化学苑的提名计划，并引入全新的「甄选测验」。然而，去年《审计报告》指出，学苑网上甄选课程的课末评估题目多年未有更新，黄金耀接受《星岛》专访时澄清，自己上任初期已有改革测验之意，改革并非由《审计报告》触发，反而是学苑的「超前部署」。

2024/25学年校长提名比例升至13.78%

去年《审计报告》指出，截至2022/23学年，学苑网上甄选课程的课末评估题目已沿用超过6年。被问及学苑是否因应《审计报告》而改革甄选测验，黄金耀向记者强调，改革测验的想法自他上任首日已提出，惟直至2023年初才正式撰文落实，故审计署审查之时，相关工作早已展开。他指出，新测验是由学苑自行设计，其后再委托大学进行研究，并经中小学生试考后才正式推出，故需时推出。他认同审计署观察准确，报告内容并无不妥，学苑亦支持相关审查工作。

此外，《审计报告》亦指出学员申请情况未如理想，在2018至2023的5个学年间，没透过学校或校长提名学生的学校比例达整体51%。对此，黄金耀表示，学苑现有近一万名学员，目前收生人数已相当理想。学苑其后又提供新学员提名渠道分布数据，2022/23学年，学校提名与校长提名分别占69.32%及5.31%；2023/24学年，两者比例为66.24%及5.52%；至2024/25学年，学校提名比例降至51.37%，校长提名升至13.78%。

记者 钟绰盈

