回应「药倍安心」争议 香港资优教育学苑院长黄金耀：属学习课题

教育新闻
更新时间：07:30 2025-12-19 HKT
发布时间：07:30 2025-12-19 HKT

素有「香港STEM教育之父」之称的香港资优教育学苑院长黄金耀，将于明年1月卸任为期5年的学苑院长职务。他接受《星岛》专访时表示，自己明年将踏入60岁，「是时候休息一下、停一下」。回顾5年任期，黄金耀不仅带领学苑走过疫情挑战，更推动课程与招生模式革新。然而，其任内亦曾发生涉及学术诚信的「药倍安心」争议。他回应指，相信此事「对大家来讲，都是一个学习的课题及课堂」，现阶段事件已告一段落。 

重申信任潘浠淳 形容她为优秀学生

现年59岁的黄金耀将于明年1月退休，他表示，退休后将与太太环游世界，并探望海外亲友。钟绰盈摄
现年59岁的黄金耀将于明年1月退休，他表示，退休后将与太太环游世界，并探望海外亲友。钟绰盈摄

黄金耀致力推动STEM教育，早期曾于莫斯科、伦敦、内地及香港从事科研工作；1995年起投身创科教育，2021年出任香港资优教育学苑院长。在任期间，黄金耀在课程方面推出人工智能（AI）、航空、考古、表演艺术、创业等多元科目；招生方面则改革「甄选测验」及增设「校长提名」计划，涵盖领导才能及视觉艺术类别，成功招收到不少「漏网之鱼」。

不过，黄金耀的任内亦曾出现争议，其中最受关注的是今年6月圣保罗男女中学学生潘浠淳研发的AI软件「药倍安心」被质疑「请枪」，学苑与教育城经调查后认定作品为学生原创。如今回望，他表示，自己信任潘浠淳，并强调该作品当时符合比赛要求，「她本身也是一名相当优秀的学生，所以我不认为她要受到如此对待」。对于有舆论质疑学生的创科作品或涉及「请枪」，黄金耀回应指，「可能那些人不是太认识（科创），我觉得所以都要教育一下市民，因为这个（科创）不是他们表面上看到的东西。」

问及当时是否感到压力，他坦言「压力大家都有的」。不过，学苑在当时情况下已作出适当交代，并重申学苑始终以教育为本，「我们都是想学生好、制度好，所以我们不需要像商业世界般去争拗」。他又指，事后相关检视工作已完成，而涉事比赛新一届的反应依然热烈，学生作品的质素仍然很高，加上现时的比赛制度亦十分严格，因此，他认为事件「现在来说是『阶段完成』」。

下月退休 下任院长招聘过程顺利

至于争议会否影响学苑招聘下任院长，他透露人选已定，将由教育局另行公布，招聘过程「以我所知都顺利的」。他又笑言，或许外界会质疑他「引咎辞职」，他澄清，「其实我来的时候原本已经打算60岁退休」，一切纯属「时间巧合」。他指，自己早在今年4月已向董事局请辞，学苑在5、6月的招聘广告发布时间与争议重叠仅属巧合。

展望未来香港资优教育发展方向，他认为数字教育与AI仍是发展重点，同时应加强学生的创业知识。他寄语香港学生保持好奇心与创意，拓展国际视野，提升个人能力，便能于时代变革中把握机遇。至于退休后的打算，他表示将与太太环游世界，并探望海外亲友。

记者 钟绰盈

