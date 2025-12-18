Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大委任周庆邦为副校长（行政） 明年上半年上任

教育新闻
更新时间：15:49 2025-12-18 HKT
发布时间：15:49 2025-12-18 HKT

香港中文大学今日（18日）公布，校董会通过委任周庆邦出任中大副校长（行政），任期3年，他将于2026年上半年上任。现为香港学术及职业资历评审局总干事的周庆邦表示，期待以自己的热诚，结合在公共行政及质量提升方面的经验，竭诚服务中大，持续优化行政流程及服务质素，推动行政职能与学术及教研活动的融合。

遴选委员会自8月底展开公开招聘

中大表示，由大学校董会成立的副校长（行政）遴选委员会于2025年8月29日展开公开招聘。经过广泛的遴选程序，遴选委员会通过推荐周庆邦出任此职。副校长（行政）是大学的主管人员之一，由大学校董会任命，并透过校长向校董会负责。该职位是大学管治团队的关键成员之一，负责按照校董会制定的策略性愿景，管理大学的基建发展，并监督大学的行政资源和运作，以有效支援大学的学术、教学和研究活动。

对于任命，周庆邦表示，「中大是国际知名的卓越学府，能够获任命为中大副校长（行政），我深感荣幸。我期待以我的热诚，结合在公共行政及质量提升方面的经验，竭诚服务中大，并与同事和各持分者紧密合作，持续优化行政流程及服务质素，推动行政职能与学术及教研活动的融合。这将有助大学更好地履行其教学与研究使命，并推行《中大策略计划2026-2030》，为我们的学生、教职员及整个大学社群缔造卓越的环境。」

周庆邦现为香港学术及职业资历评审局总干事

中大指出，周庆邦是资深学术及专业行政管理人员。他是香港董事学会及英国特许管理学会会员，并为该学会香港分会创会成员。他早年于会计学领域开展学术生涯，其后在公共机构累积30年企业管理经验。他曾担任多个质素保证、管理及校政职务，现为香港学术及职业资历评审局总干事。

周庆邦在公共机构担任高级管理职务期间，曾带领多项大型发展计划、推动客户与工作平台数码化，并引领企业行政的文化变革。通过积极参与发展及咨询性质的公共委员会，他与相关政府部门、本地及区内教育机构，以及专业团体建立了紧密联系。中大形容他在专业训练、对外联系及丰富的管理经验，「非常适用于需要监督主要行政及专业部门的副校长（行政）一职」。

本报记者

延伸阅读：

中大委任姜里文为副校长（外务） 张志强获委任教育学院院长

中大委任曾帼屏为协理副校长（传讯及公共关系）

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
5小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
22小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
15小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
21小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
6小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
6小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
17小时前
每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元
每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元
社会
6小时前