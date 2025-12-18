中大委任周庆邦为副校长（行政） 明年上半年上任

香港中文大学今日（18日）公布，校董会通过委任周庆邦出任中大副校长（行政），任期3年，他将于2026年上半年上任。现为香港学术及职业资历评审局总干事的周庆邦表示，期待以自己的热诚，结合在公共行政及质量提升方面的经验，竭诚服务中大，持续优化行政流程及服务质素，推动行政职能与学术及教研活动的融合。

遴选委员会自8月底展开公开招聘

中大表示，由大学校董会成立的副校长（行政）遴选委员会于2025年8月29日展开公开招聘。经过广泛的遴选程序，遴选委员会通过推荐周庆邦出任此职。副校长（行政）是大学的主管人员之一，由大学校董会任命，并透过校长向校董会负责。该职位是大学管治团队的关键成员之一，负责按照校董会制定的策略性愿景，管理大学的基建发展，并监督大学的行政资源和运作，以有效支援大学的学术、教学和研究活动。

对于任命，周庆邦表示，「中大是国际知名的卓越学府，能够获任命为中大副校长（行政），我深感荣幸。我期待以我的热诚，结合在公共行政及质量提升方面的经验，竭诚服务中大，并与同事和各持分者紧密合作，持续优化行政流程及服务质素，推动行政职能与学术及教研活动的融合。这将有助大学更好地履行其教学与研究使命，并推行《中大策略计划2026-2030》，为我们的学生、教职员及整个大学社群缔造卓越的环境。」

周庆邦现为香港学术及职业资历评审局总干事

中大指出，周庆邦是资深学术及专业行政管理人员。他是香港董事学会及英国特许管理学会会员，并为该学会香港分会创会成员。他早年于会计学领域开展学术生涯，其后在公共机构累积30年企业管理经验。他曾担任多个质素保证、管理及校政职务，现为香港学术及职业资历评审局总干事。

周庆邦在公共机构担任高级管理职务期间，曾带领多项大型发展计划、推动客户与工作平台数码化，并引领企业行政的文化变革。通过积极参与发展及咨询性质的公共委员会，他与相关政府部门、本地及区内教育机构，以及专业团体建立了紧密联系。中大形容他在专业训练、对外联系及丰富的管理经验，「非常适用于需要监督主要行政及专业部门的副校长（行政）一职」。

本报记者

延伸阅读：

中大委任姜里文为副校长（外务） 张志强获委任教育学院院长

中大委任曾帼屏为协理副校长（传讯及公共关系）