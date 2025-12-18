Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王锦辉中小学拟申「直资扩容」 增收非本地生

教育新闻
更新时间：00:01 2025-12-18 HKT
发布时间：00:01 2025-12-18 HKT

教育局于上周邀请直资学校申请于2026/27学年「直资扩容」，增收非本地学生，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学总校长陈伟佳昨日出席传媒活动时表示，校方有意提出申请，但会审慎推进，并指目前仍在讨论细节，有多项实际问题需要考虑。

仍有多项配套问题需考虑

现时直资中学及小学每班最多分别为41人及33人，在扩容计划下，中学及小学每班人数最多分别可达45人及37人。陈伟佳表示，校方需按校情调节，该校的小学每班容量可从33人提升至37人，但中学每班最多只能从41人增至43人，而非上限的45人。他表明，中小学部都会申请「扩容」，但早期未必会增收初小的非本地生，又指校方仍有多项配套问题需要考虑，例如学生适应问题、居住地点等。

今年报读中一人数增近5成

陈伟佳透露，今年报读该校中一的人数超过2000人，按年增加近5成；申请人当中约有12至15%来自非本地学校，更有一人来自杜拜。被问到校方会否兴建宿舍，以协助招收非本地学生，他表示正审视地契，惟因缺乏资源，会先储备资金或筹款。

另外，教育局日前推出「『智』启学教」拨款计划，支援中小学善用人工智能提升学与教效能，成功申请的学校会获发一笔过50万元拨款。陈伟佳坦言，该校早已推动人工智能相关教育、已投放的金额亦远高于50万元，但「资源没人会嫌少」，中小学部均打算提出申请，如何运用资金将交由同事决定。

大埔宏福苑五级火事故发生后，有部分学校取消庆祝活动，对于事故有否影响庆祝建校20周年，陈伟佳表示，近期没有相关庆祝活动，但多项学生联欢活动已延期或取消。他亦透露有学生的住所遭焚毁，但学生仍坚强面对将来的生活，不少学校家长也愿意捐款协助他们。

记者 欧文瀚

有学生制作人工智能程式，透过辨认用户脸部表情及分析情绪，为用户建议目前适合阅读的书籍。欧文瀚摄
