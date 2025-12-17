Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大论文引用虚构文献 港大：确认部分引文为AI生成 叶兆辉卸任社会科学学院副院长

更新时间：19:35 2025-12-17 HKT
发布时间：19:35 2025-12-17 HKT

由香港大学社会工作及社会行政学系博士生白逸铭所发表题为「Forty Years of Fertility Transition in Hong Kong」（香港40年生育转变）的论文，涉嫌引用多篇不存在的文献，部分文献怀疑是由人工智能（AI）虚构，早前引起学界关注。港大今日（17日）公布，校方已完成调查，根据调查结果，大学确认论文部分引文为AI生成的虚构文献，已采取纪律处分及相应措施，包括该论文的通讯作者叶兆辉已卸任社会科学学院副院长及研究事务相关职务，并已向相关期刊申请撤稿。

港大：作者已向期刊申请撤稿

港大表示已完成调查，并采取纪律处分及相应措施，包括叶兆辉（图）已卸任社会科学学院副院长及研究事务相关职务。资料图片
涉事的论文今年10月于Springer Nature出版的国际学术季刊《China Population and Development Studies》（当代中国人口与发展）刊登，冀探讨过去40年本港生育率下跌的驱动因素，惟该论文近日被指涉嫌引用了多达24篇怀疑「不存在」的论文，包括未能在指定期刊的期数找到声称引用的论文。该论文的作者除了作为第一作者的白逸铭，亦包括港大社会科学学院副院长（知识交流及发展）叶兆辉等多名人士。

港大今日表示，就有关该论文涉嫌引用不当文献的指控已完成调查，根据调查结果，大学确认论文部分引文为AI生成的虚构文献，而参与研究的博士生未作申明。该论文通讯作者为叶兆辉，大学已采取纪律处分及相应措施，包括该通讯作者已卸任学院副院长及研究事务相关职务，以及该作者已向相关期刊申请撤稿。涉事博士生亦须按大学既定纪律程序处理。

展望未来，港大表示，大学将加强培训所有研究人员，范畴涵盖根据AI应用的既定规范及指引进行强制性培训及考核，维护学术诚信。

