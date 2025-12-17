Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛」反应热烈 延长报名期

教育新闻
更新时间：18:35 2025-12-17 HKT
发布时间：18:35 2025-12-17 HKT

《星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛》反应热烈 延长报名期 

如果你想挑战自己的中国语文实力，又想试试紧张刺激的抢答游戏，一定要报名以下比赛，还可以赢走现金礼券，快点报名参加了！

👉详情及报名

究竟是「反省」定「反醒」？是「蜕变」还是「褪变」？不少学生觉得中文很难学，也觉得中文枯燥乏味，但如果透过问答比赛增进中文知识，大家又会否想挑战一下？由星岛新闻集团主办、语文教育及研究常务委员会赞助的「星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛」即将展开，并由即日起至12月20日接受报名，赛事冠、亚及季军将可获得书券、现金礼券及奖座以作鼓励，大家要把握机会报名，挑战自己。

今届赛事继续有亲子组、高小组及初中组三大组别，并以网上问答赛及实体赛形式进行。网上比赛最高分之队伍即可晋级实体赛，各组别终极4强将于2026年7月总决赛舞台上争夺冠军宝座。大会亦邀请大学中国语文专家担任顾问团队，并于比赛期间在网站、社交媒体及《星岛日报》发布中国语文相关专栏文章及社交媒体贴文，让大家增进中国语文知识。

这项比赛已经第四年举办，旨在鼓励大家深入探讨中国语文的起源，了解粤语与普通话的差异，从而提升语文能力；同时借着家长与学生共同参与比赛，推广「亲子共学」理念，并透过学习中国语文促进亲子关系。有兴趣报名的中小学生及家长请立即报名！

《星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛》

报名日期：延期至2026年1月9日
比赛日期：2026年1月28日至7月3日

参赛组别：
亲子组（小学一至三年级及学生家长）
高小组（小学四至六年级）
初中组（中学一至三年级）

详情及报名：https://www.stheadline.com/chinesequiz/
查询：[email protected]

