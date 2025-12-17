今年文凭试5336人重考 90人达大学收生门槛

香港考试及评核局昨日出版2025年中学文凭试考试报告，列出多项统计数据，其中，在今年报名参加文凭试的55489名考生当中，有5336人是重考生，占整体9.6%。在重考生中，有90人于核心科目中取得「332A」或更佳成绩，并于两个选修科目取得3级或以上成绩。以科目计算，在核心科目中，最多重考生应考英国语文科，共有1993人；其次为数学科的必修部分，共有1966人。

今年接获131宗积分覆核申请

此外，考评局今年接获131宗积分覆核及17862宗重阅答卷的申请，而上诉覆核委员会处理了174宗考生就答卷评分提出的上诉覆核申请，并没有接获有关考试异常事件或覆核成绩程序的上诉覆核申请。

