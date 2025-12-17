Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浸大建图像数据库 推广中医饮食养生 收录124款食谱

教育新闻
中医素有「治未病」的概念，讲究饮食养生，由香港浸会大学中医药学院教学科研部副主任陈虎彪带领的团队，花3年时间建立「中医饮食养生图像数据库」，为全港首个根据中医理论建立、供巿民免费使用的养生食谱数据库，以推广中医食疗养生。数据库收录124款养生食谱，并详细记录材料、制法和效用等。陈虎彪接受《星岛》访问时表示，数据库除了供市民查阅使用，也会用作教学用途，期望在两年内将食谱扩展至200款。

食谱以广东人为对象 供市民免费使用

新建的数据库记载了124款养生食谱，大部分以广东人为对象。欧文瀚摄
新建的数据库记载了124款养生食谱，大部分以广东人为对象。欧文瀚摄

「中医饮食养生图像数据库」由陈虎彪领导的团队与浸大图书馆合作建立，团队根据中医药学的理念，选用20至30余款较大众化、可药食两用的材料，设计分成「五谷」、「花果」、「茶饮」、「汤水」、「药膳」和「素食」6类合共124款养生食谱。陈虎彪向本报记者表示，大部分食谱是以广东人为对象，因为岭南地区的气候、饮食习惯等比较特别，他又透露团队收集食谱时，较花时间了解食材和药材之间的配伍（即各种食材配合使用的功效）关系，相信数据库能帮助市民选择适当的养生食谱。

陈虎彪续称，数据库以两文三语图文并茂地介绍菜式制作方法、每种食材的功用及配伍等；部分药材亦会连结至浸大中医药学院的「中药材图像数据库」，供用户进一步查阅其内容。此外，「中医饮食养生图像数据库」设有搜寻功能，用户可按个人需要如食材、功效、烹调方法等搜寻食谱。

新建数据库亦会用作辅助教学

中医药学院于过往建立了5个中药数据库，包括「中草药化学图像数据库」、「中药标本资料库」等，陈虎彪表示，5个数据库在过去两年合共录得逾3600万人次浏览、来自全球200多个国家及地区。他指出，新建立的「中医饮食养生图像数据库」与以往不太一样，「过去数据库的内容比较专门，例如植物、药材等，今次与市民平常做菜和生活密切相关」，考虑到新数据库更偏向实用，他预期浏览人次会更多。

陈虎彪表示，新建的数据库除了供市民日常使用，浸大中医药学院亦会用作辅助教学，例如「中医食疗与保健」科目的师生可从中选择合适的菜式进行实践制作，了解药材与食物的功效及其配伍关系。他表明数据库会持续更新，希望在两年内将食谱数量增加至约200款，亦可能会加入影音内容，例如介绍如何鉴别不同食材。

记者 欧文瀚

