教大研发智能背心 助ADHD学童改善专注力及行为

香港教育大学的研究团队成功研发出全球首款有助改善专注力不足及过度活跃症（ADHD）学童专注力和行为的智能背心，结合团队开发的人工智能演算法、可穿戴感测技术及震动提示，模拟测试反映，背心有助减少学生躯干过动动作多达54%。团队正招募学生参与第二阶段课堂测试，期望在两年内正式推出市面。

助提高课堂专注力和规则遵守度评分

背心由教大团队与香港纺织及成衣研发中心（HKRITA）合作研发，先划分出14项课堂常见行为和过度活跃行为，再以真人模拟逾14.7万个行为样本供人工智能进行大数据训练。学生穿上背心后，若感测器侦测到学生出现过度活跃行为，背心内的马达会发出与手机来电强度相若的震动，提醒学生自我调节行为，同时可用于记录学生的行为数据。

领导团队的教大数学与资讯科技学系副教授傅弘指出，经由逾40名7至12岁小学生参与的模拟课堂结果显示，学生接获震动提示后，其过度活跃动作减少24至54%，其课堂专注力和规则遵守度评分亦提高约10至15%，学生穿著也未见明显不适。她期望有更多学生参与正式课堂测试，并在一两年内正式发售。

