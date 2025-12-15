Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大研新基因组追踪法 揭耐药细菌传播途径

教育新闻
更新时间：00:01 2025-12-15 HKT
发布时间：00:01 2025-12-15 HKT

由香港大学土木工程系教授张彤领导的研究团队，早前针对本港河流及污水等城市水体中常见、可产生抗生素耐药性的大肠杆菌展开研究，并研发出新型基因组追踪方法，以精准追踪耐药细菌和耐药基因在本港不同环境的流动和传播途径，冀为公共卫生防护策略提供启示。

团队支持建综合监测系统

是次研究获大学教育资助委员会主题研究计划资助，团队采用纳米孔长读长测序技术，分析一年内收集的1016个大肠杆菌样本，涵盖不同细菌类型、耐药基因及环状质粒。团队同时追踪细菌菌株及携带耐药基因的质粒（小型基因片段），以了解耐药性在人、动物与环境之间的传播机制。

研究团队发现，不同来源的细菌在基因上高度相似，其中142组相同菌株同时存在于人体与环境水体中。团队更识别出195个同时存在于人类、动物及环境的质粒，显示耐药基因能透过可移动DNA传播，实验亦证实部分质粒能在细菌间转移。

研究成果已发表于国际期刊《自然-通讯》，第一作者徐晓庆指出，这项研究通过量化人类、动物与环境水体之间的生态连通性，有助解释耐药性传播途径，为更一体化的监测与干预策略提供依据。研究团队支持建立综合监测系统，整合污水、环境及临床数据，帮助决策者及早预警并优先处理高风险质粒与菌株。

本报记者

延伸阅读：

港大发表最新策略发展计划 将全面善用及深度探索AI

港大：预期今年录取1600名非本地生 明年占比有望达50%

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
枪击现场一片混乱。
00:43
悉尼邦迪海滩枪击增至12死 警方：恐怖主义事件︱有片
即时国际
2小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
9小时前
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
6小时前
古装第一美人︱知名艺人何晴去世终年61岁 唯一演遍四大名著女角
古装第一美人︱知名艺人何晴去世终年61岁 唯一演遍四大名著女角
即时中国
13小时前
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
影视圈
8小时前
贵价快餐店Five Guys向现实低头！？特价餐$99汉堡+细薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
美式快餐店Five Guys再减价？劈价$99有齐汉堡+薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
饮食
14小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
13小时前