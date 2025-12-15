Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

凤溪琛小甲虫主题教学 生命教育结合AI 校长：走出课室 行动见证成长｜专访

教育新闻
更新时间：11:52 2025-12-15 HKT
发布时间：07:30 2025-12-15 HKT

为配合以人工智能（AI）辅助教学的政策，凤溪廖润琛纪念学校于本学年推行多个AI赋能教学项目，包括「甲虫『琛』程对话」（Blue-Bot 机械甲虫）等。学校亦将生命教育结合AI，例如通过饲养甲虫培育学生的生命观与责任感，鼓励他们与幼稚园学生分享相关知识；有学生更设计出「AI甲虫屋智能监测系统」，协助监测甲虫的翻身状态。该校新任校长文洁碧接受《星岛》专访时强调，「教育要走出课室，让学生以行动见证成长。」 

本学年推行多个AI赋能教学项目

凤溪廖润琛纪念学校新任校长文洁碧强调，课程成功落地须具备三大条件，包括教师积极参与、课程推动的可行性，以及具备核心价值。受访者提供
凤溪廖润琛纪念学校校长文洁碧向本报记者表示，学校以「教育走出课室」为理念，推动AI与教学创新融合，借此提升学生的学习动机与实践能力。校方于本学年推出的AI赋能教学项目，包括「AI体适能系统」及「AI机械狗」等。此外，以甲虫为主题的教学已渗透各年级，初小学生通过「Blue-Bot 机械甲虫」学习基础运算及跨学科知识，结合数理、语文与编程；高年级则由对甲虫感兴趣的学生组成「甲虫关爱小队」，成员除了学习甲虫知识外，更需于小息时间负责照顾甲虫，并向同学讲解生命教育理念，实践「以生命影响生命」。

连结社区  学生向幼园生分享知识

该校助理校长廖嘉伟举例，有高小学生观察到甲虫若遇有翻身困难的情况，可能导致牠们受伤或死亡，因而运用STEAM比赛经验，设计「AI甲虫屋智能监测系统」，通过镜头拍摄并以AI识别其翻身状态，可即时通知照顾者；亦有学生利用micro:bit制作遥控警报系统，以提升救援速度。学校亦积极连结社区，今年11月中旬与路德会及区内8间幼稚园合作，让该校学生担任分享者，向幼稚园学童传递相关知识。

谈及甲虫生态圈的持续发展，文洁碧表示，为确保计划其延续性，学校在引入幼年甲虫时已成对购买，并安排牠们交配以繁衍后代，目前学校共有12只甲虫，即6对。廖嘉伟补充，例如大兜虫的幼虫期较长，成虫寿命仅约一年，因此需把握时机，让甲虫繁殖。文洁碧表示，校方希望甲虫的生命得以延续，让相关的生命教育得以持续发展；学校亦通过全方位学习室、图书馆等空间，让低年级学生接触甲虫知识，并期待他们日后成为「生态小专家」。

此外，凤溪廖润琛纪念学校位于北区，邻近大埔区，就近期宏福苑5级火事故，廖嘉伟回应指，学校已举行默哀仪式，组织全校师生撰写心意卡表达关怀；并藉事件展开生命教育，以及会继续密切留意学生的情绪有否受影响。

记者 佘丹薇

