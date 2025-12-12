Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大于亚洲创新发明展览会夺9奖 奖牌数量增两倍

更新时间：15:19 2025-12-12 HKT
发布时间：15:19 2025-12-12 HKT

岭南大学今日（12日）公布，大学在第五届亚洲创新发明展览会创下佳绩。在来自全球专家学者和发明者的140多项创新科研项目当中，岭大参展的9个项目全数获奖，勇夺两金、四银、三铜，较去年大学首次参展获得的一金两银，奖牌数量增加两倍。

两项目获金奖 涵盖智能交通等范畴

由岭大科学教研组主任及副教授王沛欣领导研发的「智能交通新方案：人工智能物联网（AIoT）结合实时地理（GeoAI）分析技术」获得金奖。岭大提供
由岭大服务研习处及创业行动研发的「CREW：智能轮椅操控系统」是另一获得金奖的项目。岭大提供
第五届亚洲创新与发明展览会于12月4日及5日举行，由日内瓦国际发明展主办方Palexpo与香港合作举办，冀促进各地区的知识交流与合作，以及建立更紧密的伙伴关系。

岭大展出的项目涵盖智能交通、新能源电池及创新教育等范畴的解决方案。获得金奖的项目，分别是由岭大科学教研组主任及副教授王沛欣领导研发，针对香港交通事故和挤塞问题的「智能交通新方案：人工智能物联网（AIoT）结合实时地理（GeoAI）分析技术」；以及由岭大服务研习处及创业行动总监高永贤领导研发，专为照顾者设计，在普通手动轮椅上装配辅助感应控制的「CREW：智能轮椅操控系统」。

其他项目获四银、三铜

由岭大校长秦泗钊领导学者及博士生研发的「AI驱动楼宇制冷负荷预测及优化系统」亦获得银奖，他对大学取得佳绩感鼓舞，并祝贺所有得奖的教研学者，「岭大本年度的获奖项目多聚焦于推动智慧城市发展，以及利用人工智能科技提升教学效能，部分研发成果已与不同机构合作，成功将技术转化并落地应用，惠及社会。」

其他获得银奖的研究项目还包括由伍絜宜跨学科学院研发的「针对高性能应用的超安全高能量固态锂电池」、数码艺术及创意产业系研发的「CineSim：互动式电影制作实验室」，以及岭大服务研习处及创业行动研发的「Incuvia：模组化便携式经济型育婴保温箱」。

至于获得铜奖的研究项目包括由教与学中心研发的「生成式人工智能评估系统：学生作业快速反馈」及「IDEAL-Gen.AI教学设计与主动学习的人工智能平台」，以及由翻译系研发的「TransLab：人工智能翻译学习及评估平台」。

